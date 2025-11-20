Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.0 комментариев
Путин заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки
Президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», – сказал он, передает ТАСС. Президент провел совещание с военными, в котором участвовали начальник Генштаба, начальник главного оперативного управления, командующий Южной группировкой войск и командующий группировкой «Запад».
Во время встречи были заслушаны подробные доклады командиров о ситуации на различных направлениях, в том числе вокруг Купянска, Константиновки и на Краматорском направлении. Представитель Кремля подчеркнул, что командир группировки «Запад» проинформировал президента о положении дел на Купянском направлении.
Песков также сообщил, что Кремль вскоре опубликует видеокадры посещения командного пункта президентом.
В октябре Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме.