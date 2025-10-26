Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме

Tекст: Дмитрий Зубарев

Путин прибыл в пункт управления объединенной группировки войск в военной форме, передает ТАСС. На нем был полевой комплект формы без погон, отличавшийся наличием нашивок «Президент РФ» и «Путин В. В.». На груди президента находился шеврон с эмблемой верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

В рамках визита Путин провел совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командирами группировок, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

Отмечается, что глава государства уже второй раз с начала осени появляется в подобной военной форме. Первый раз за осенний период Путин был одет в форму в ходе визита на стратегические учения «Запад-2025» в сентябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о проведении испытательных пусков всех трех компонентов ядерной триады России. Путин поручил определить возможные способы применения межконтинентальной ракеты «Буревестник». Путин также заявил о достижении запланированных задач по испытаниям «Буревестника».