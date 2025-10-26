  • Новость часаПосле удара ВСУ по плотине в Белгородской области затоплены частные участки
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прогресс угрожает нам рабством

    Неужели мы обречены на то, чтобы за каждым технологическим или социальным поворотом, обещающим свободу, утыкаться в рабство? Возможно, дело в целях, которые общество перед собой ставит. Прибыль за счет человека, эффективность за счет человека, удобство за счет человека.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов США развивают наркокапитализм

    Если бы задачей Drug Enforcement Administration, созданного в 1973 году, было развитие наркоиндустрии, а не ее подавление, это было бы самое эффективное предприятие в истории человечества.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе нужен план допуска за стол

    Осознавая неизбежность поражения киевского режима, принципиальный отказ Трампа втягиваться в войну, а также ограниченность собственных военных и экономических ресурсов, Европа пытается не столько сорвать российско-американский саммит, сколько обеспечить свое участие за столом переговоров.

    26 октября 2025, 15:15 • Новости дня

    Путин появился в пункте управления объединенной группировки в военной форме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин посетил пункт управления объединенной группировки войск в полевой форме с нашивками «Президент РФ» и эмблемой верховного главнокомандующего, где провел совещание с военным командованием.

    Путин прибыл в пункт управления объединенной группировки войск в военной форме, передает ТАСС. На нем был полевой комплект формы без погон, отличавшийся наличием нашивок «Президент РФ» и «Путин В. В.». На груди президента находился шеврон с эмблемой верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ.

    В рамках визита Путин провел совещание с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым и командирами группировок, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

    Отмечается, что глава государства уже второй раз с начала осени появляется в подобной военной форме. Первый раз за осенний период Путин был одет в форму в ходе визита на стратегические учения «Запад-2025» в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил о проведении испытательных пусков всех трех компонентов ядерной триады России. Путин поручил определить возможные способы применения межконтинентальной ракеты «Буревестник». Путин также заявил о достижении запланированных задач по испытаниям «Буревестника».

    23 октября 2025, 19:16 • Новости дня
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    Путин пригрозил ошеломляющим ответом на дальнобойные удары по России
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что удары по территории России с применением ракет Tomahawk или другого дальнобойного вооружения будут рассматриваться как попытка эскалации, передает ТАСС.

    «Это попытка эскалации. Но если таким оружием будет наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным, если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают», – сказал он.

    Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что США якобы сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, поставленных западными союзниками, что позволит Киеву активизировать атаки по целям на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал эту публикацию фейком.

    24 октября 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль объяснил слова Путина об «ошеломляющем» ударе России

    Песков: «Ошеломляющий» ответ Россия даст на попытки ударов вглубь территории

    Кремль объяснил слова Путина об «ошеломляющем» ударе России
    @ Алексей Бабушкин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет давать «ошеломляющий ответ» на любые попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь своей территории, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,

    Россия готова дать «ошеломляющий ответ» на любые попытки ударов дальнобойным оружием по своей территории, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Владимира Путина.

    Песков уточнил, что речь идет не о поставках американских ракет, а о возможных ударах по российской территории.

    Песков отметил, что президент говорил именно о попытках осуществления атак вглубь российской территории, а не о поставках «Томагавков». Представитель Кремля подчеркнул, что президент четко обозначил позицию России по этому вопросу.

    Он добавил, что заявление Владимира Путина об «ошеломляющем ответе» столь однозначно и ясно, что не требует разъяснений. По словам Пескова, комментарии здесь излишни, так как позиция российского руководства выражена максимально ясно.

    Ранее президент России Владимир Путин пообещал крайне жесткий и ошеломляющий ответ в случае ударов по территории страны с применением дальнобойного вооружения.

    24 октября 2025, 10:00 • Видео
    Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

    Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    24 октября 2025, 00:02 • Новости дня
    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США

    Трамп призвал оценить влияние санкций на Россию через полгода

    Трамп ответил Путину на слова об устойчивости к санкциям США
    @ Скриншот с видео YouTube-канала Белого дома

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме ответил на слова российского коллеги Владимира Путина об устойчивости страны перед санкциями США, которые не окажут на ее экономику значительного воздействия.

    «Я рад, что он так считает. Это хорошо. Давайте поговорим об этом через полгода, посмотрим тогда, как это будет работать», – сказал Трамп в Белом доме.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику страны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США 22 октября сообщили о намерении объявить о «существенном усилении санкций» в отношении России. Министерство финансов США объявило о санкциях против российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», которые Трамп назвал грандиозными, а в Белом доме заявили об ожиданиях значительного воздействия санкций США на Москву.

    23 октября 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию

    Путин: Запрет на ввоз унитазов в Россию дорого обойдется ЕС

    Путин высмеял решение ЕС запретить экспорт унитазов в Россию
    @ Рогулин Дмитрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин с иронией прокомментировал решение Евросоюза запретить экспорт унитазов в Россию.

    «Это им дорого обойдется», – пошутил российский лидер, передает РИА «Новости». Напомним, в новом пакете санкций Евросоюз ввел запрет на ввоз сантехники, включая унитазы и биде, в Россию.

    ЕС также запретил поставки в Россию роз и азалий, листвы, веток деревьев, частей растений и цветов без бутонов. Кроме того, ЕС ограничил поставки трав, мхов и лишайников, которые могут использоваться для создания букетов или в декоративных целях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отметила, что после введения Евросоюзом запрета на поставку мха и лишайника могут ввести ограничения даже для перелетных птиц.

    26 октября 2025, 09:32 • Новости дня
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    Путин рассказал о завершении испытаний ракеты «Буревестник»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин отметил уникальность ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, подчеркивая, что такие вооружения отсутствуют у других государств.

    По словам российского лидера, Россия завершила испытания крылатых ракет «Буревестник», обладающих неограниченной дальностью благодаря ядерной энергетической установке, передает РИА «Новости». Путин в ходе совещания с командующими подтвердил уникальность разработанного изделия: «Это все-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет», – заявил президент.

    По словам главы государства, ему докладывали результаты испытаний как представители промышленности, так и Министерства обороны. Обсуждение состоялось при участии военного командования, задействованного в специальной военной операции.

    Также Путин напомнил, что на этой неделе российские военные провели тренировку стратегических наступательных сил, в рамках которой были проведены учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегического ядерного оружия и испытания новых видов вооружений, включая «Буревестник».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» изменила стратегический баланс в мире. В Китае заявили, что появление «Буревестника» влияет на расстановку сил в области ядерного баланса. Кремль не раскрыл сроки проведения испытания новой ракеты.

    23 октября 2025, 19:00 • Новости дня
    Путин прокомментировал перенос саммита с США в Будапеште

    Tекст: Валерия Городецкая

    Инициатива проведения саммита в Будапеште исходила от США, сообщил президент России Владимир Путин.

    По словам Путина, предложение прозвучало в ходе последней беседы с президентом США Дональдом Трампом именно от американской стороны, передает РИА «Новости». Российский лидер также подчеркнул, что было бы ошибкой организовывать подобный саммит без тщательной подготовки.

    «Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить: и для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата», – пояснил Путин.

    «Президент США решил отменить или перенести эту встречу, скорее, он говорит о переносе этой встречи. Что можно сказать? Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – добавил президент.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    26 октября 2025, 09:27 • Новости дня
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    Путин поздравил военных с успехами объединенной группировки войск
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации, выделив храбрость солдат.

    По его словам, успехи российских войск по окружению Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации стали возможны благодаря героизму солдат, передает РИА «Новости». Путин во время совещания с командующими группировками, задействованными в спецоперации на Украине, отметил скрупулезную работу командования и штабов на разных уровнях и, кроме личных заслуг военных, подчеркнул вклад руководителей в достижение результатов.

    Российский лидер перед лицом командиров заявил: «Хочу поздравить весь личный состав объединенной группировки войск с этими результатами. Вместе с тем, как было уже отмечено, впереди предстоит большая сложная работа».

    В ходе визита в пункт управления объединенной группировки Путин отдельно обратил внимание на трудности украинских солдат, которые проявляют готовность сдаваться в плен, но сталкиваются с угрозой расправы своими же сослуживцами. Он указал: «В целях минимизации напрасных жертв прошу, как мы и делали с вами ранее, принять все исчерпывающие меры для обеспечения сдачи в плен украинских военнослужащих – тех, которые, конечно, пожелают это сделать».

    Путин объяснил, что, по данным российских военных, сдаваться в плен украинским солдатам сложно из-за стрельбы в спину и применения дронов против тех, кто пытается сложить оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили порядка 70% Купянска в Харьковской области. Киев усилил Купянское направление штурмовыми отрядами из заключенных. Солдаты ВСУ отказались выполнять боевые задачи под Купянском.

    23 октября 2025, 19:08 • Новости дня
    Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику РФ
    Путин заявил о незначительном влиянии новых санкций США на экономику РФ
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что очередные меры ограничения не способны принципиально изменить экономическую ситуацию в стране.

    Президент России Владимир Путин прокомментировал возможное влияние недавно введенных ограничительных мер на экономику страны, передает РИА «Новости».

    Выступая перед журналистами, Путин отметил, что последние западные санкции для России выглядят важными и серьезными, но каких-либо принципиальных изменений из-за них не произойдет. «Теперь, что касается новых санкций. Во-первых, ничего нового здесь нет. Да, они для нас серьезные, конечно, это понятно. И будут иметь определенные последствия, но существенно все-таки не скажутся, особенно на нашем экономическом самочувствии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин добавил, что последствия для экономики страны будут присутствовать, однако их влияние не окажется критическим. По его словам, Россия уже научилась адаптироваться к подобному внешнему давлению и «ничего нового здесь нет».

    Министерство финансов США объявило о санкциях против «Роснефти» и «Лукойла».

    Дональд Трамп после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что антироссийские санкции помогут уладить конфликт на Украине.

    Решение Трампа о введении новых санкций связано с попытками давления на власти России ради прекращения боевых действий на Украине.


    25 октября 2025, 11:45 • Новости дня
    Путин назвал подписание конвенции ООН по киберпреступности историческим событием
    Путин назвал подписание конвенции ООН по киберпреступности историческим событием
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписание конвенции ООН о противодействии киберпреступности стало значимым результатом, достигнутым при поддержке большинства стран и по инициативе России, отметил президент России Владимир Путин в приветствии участникам церемонии подписания.

    Президент России Владимир Путин в приветственном обращении к участникам церемонии подписания в Ханое назвал подписание конвенции ООН против киберпреступности историческим событием, передает ТАСС.

    Российский лидер подчеркнул, что этот шаг стал возможен благодаря поддержке большинством стран мира инициативы, выдвинутой Россией еще в 2019 году.

    Путин отметил, что Конвенция ООН направлена на противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Он заявил: «Это без преувеличения историческое событие стало возможным благодаря поддержке большинством стран мира выдвинутой Россией в 2019 году инициативы по разработке универсального международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».

    Президент отметил угрозу цифровых преступлений для граждан и государств, указав на их связь с терроризмом, экстремистской идеологией, незаконным оборотом оружия и наркотиков. Он подчеркнул открытость России к самому тесному международному сотрудничеству в борьбе с киберпреступностью.

    Приветствие российского лидера было зачитано в Ханое генеральным прокурором РФ Александром Гуцаном.

    Напомним, накануне Путин поручил подписать конвенцию ООН против киберпреступности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники увеличили количество краж у молодежи в 2025 году вдвое.

    МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников.

    26 октября 2025, 09:47 • Новости дня
    Путин предупредил о попытках группировок ВСУ выйти из окружения
    Путин предупредил о попытках группировок ВСУ выйти из окружения
    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что на купянском и красноармейском направлениях ожидаются попытки противника восстановить свои позиции за счет активизации действий в близлежащих районах.

    Как передает РИА «Новости», Путин во время совещания с командующими группировками, участвующими в спецоперации на Украине, заявил о намерении противника попытаться деблокировать свои силы на купянском и красноармейском направлениях.

    Президент подчеркнул: «Без всяких сомнений, противник будет пытаться деблокировать свои группировки и извне, и изнутри, и напрямую деблокировать, и с помощью действий в близлежащих районах создать условия для этого деблокирования».

    Ранее президент России Владимир Путин обратился с поздравлением к российским военным за успешное окружение Купянска и Красноармейско-Димитровской агломерации, выделив храбрость солдат.


    23 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Путин заявил о неизбежном росте цен при снижении экспорта российской нефти

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Существенное снижение объемов российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке может привести к росту цен, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин предупредил, что стремительное уменьшение объема российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке приведет к росту цен, передает ТАСС.

    «Если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на рынке, то вырастут цены», – заявил Путин во время общения с журналистами кремлевского пула.

    Он уточнил, что повышение цен затронет не только мировые рынки, но и отразится на стоимости топлива на автомобильных заправках, в том числе в США. Президент добавил, что любые ограничения российских поставок неминуемо приведут к подорожанию топлива для конечных потребителей в разных странах.

    Путин подчеркнул, что ситуация на рынке формируется с учетом баланса спроса и предложения и любые существенные изменения в объемах экспорта могут повлиять на весь энергетический сектор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, поток российской нефти в Индию почти прекратился из-за новых санкций США против главных российских поставщиков.

    Европейский союз ввел новый санкционный пакет, который предусматривает запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года и усиление ограничений против энергетического сектора.

    Министерство финансов США ввело санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.

    23 октября 2025, 19:32 • Новости дня
    Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что при переходе от политического давления к серьезному и долгосрочному диалогу между Россией и США откроется множество сфер сотрудничества.

    По словам Путина, Москва готова к такому диалогу, в частности в экономической сфере, передает РИА «Новости».

    «Если мы в конце концов все-таки перейдем не к какому-то давлению, а перейдем к серьезному разговору на перспективу, в том числе и в экономической сфере, то у нас много направлений для совместной работы», – заявил президент.

    Он отметил, что развитие сотрудничества зависит не только от России, но и от позиций американских партнеров.

    Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сообщил, что диалог с командой Дональда Трампа продолжается на основе договоренностей, достигнутых на саммите на Аляске.

    23 октября 2025, 19:24 • Новости дня
    Путин раскритиковал попытки Запада изменить мировой энергобаланс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Расшатывание сложившегося мирового энергобаланса невыгодно даже тем странам, которые пытаются это сделать, заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, Россия вносит значительный вклад в глобальную энергетику, при этом действующая структура удовлетворяет интересы как производителей, так и потребителей, передает РИА «Новости».

    «Ломать этот баланс, это дело такое, очень неблагодарное, в том числе и для тех, кто пытается это сделать», – подчеркнул Путин.

    Он напомнил о мнении экспертов Международного энергетического агентства, что вложения в альтернативную энергетику необходимы, однако стать полностью независимыми от традиционных углеводородов в ближайшие годы невозможно. Президент отметил, что без углеводородов человечество не сможет обойтись еще десятилетиями, и резкий отказ от них приведет к дестабилизации рынка и проблемам с обеспечением потребностей мировой экономики.

    Ранее Путин назвал энергобаланс России одним из самых зеленых.

    23 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    Путин поддержал участие РГО в создании единого учебника географии
    Путин поддержал участие РГО в создании единого учебника географии
    @ Метцель Михаил/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании XVII съезда Русского географического общества (РГО) отметил, что считает правильным решение привлечь РГО к подготовке единого учебника географии.

    «Считаю абсолютно верным решение привлечь РГО к подготовке единого учебника географии», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что у организации есть большой опыт работы с детьми.

    Ранее Минпросвещения захотело ввести единые учебники по всем предметам.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что в России к 2026 году планируют завершить работу над созданием единых учебников для всех школьных предметов.

    23 октября 2025, 17:59 • Новости дня
    Песков допустил комментарий Путина о встрече с Трампом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может прокомментировать ситуацию вокруг возможной встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    «Я надеюсь, что президент найдет возможность прокомментировать [ситуацию со встречей с Трампом и мирным саммитом в Будапеште]», – сказал Песков в беседе с автором Telegram-канала «Юнашев Live» Александром Юнашевым, передает ТАСС.

    Ранее Трамп заявил прессе в Белом доме о том, что встреча с Путиным, которая планировалась в Будапеште, отменена, но возможна в будущем.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал отмену Трампом саммита в Будапеште и новые американские санкции актом войны против России и заявил о готовности к ответным действиям.

    Чем обернется удар Трампа по крупным нефтяникам России

    США вводят жесткие санкции против двух крупных нефтяных компаний – «Роснефти» и «Лукойла». До сих пор против них действовали более мягкие секторальные санкции, а теперь российские гиганты внесены в SDN-лист. По сути, новые санкции бьют прямиком по Индии и Китаю – главным покупателям нашей нефти. Будет ли новый нефтяной кризис? Подробности

    Украсть активы России ЕС помешала репутация Бельгии

    Позиция Бельгии вновь помешала Евросоюзу принять решение об использовании российских замороженных активов для финансирования Украины. Рассмотрение вопроса перенесли на следующий саммит лидеров ЕС, который должен пройти в декабре. Удастся ли евробюрократии убедить Брюссель изменить свое мнение и как могут развиваться события, если сделать это все же не выйдет? Подробности

    Атака ВСУ на российскую плотину потребует отрезвляющего ответа

    В результате удара ВСУ в субботу повреждена плотина Белгородского водохранилища. В случае повторной атаки есть риск разрушения объекта, тогда дома примерно тысячи человек окажутся под угрозой подтопления. Власти уже начали предварительную эвакуацию. Как отмечают эксперты, на территории Украины находится много гидротехнических сооружений, которые подходят для «отрезвляющего» ответного удара. Подробности

    К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай

    Не иначе как «внешнеполитической катастрофой» европейские СМИ называют отмену визита главы германского МИД в Китай. Кроме того, оказалось, что китайский лидер Си Цзиньпин отказался от встречи с канцлером ФРГ. К чему Европа собирается «экономически принуждать» Китай и какой ответный удар уже наносит Пекин? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто написал 4 млн доносов? Тренд на репрессии в 1930-х годах

      Большой террор 1930-х годов стал в массовом сознании одним из символов всей советской истории. Однако на самом деле в период между двумя мировыми войнами порой даже более трагические события происходили в разных регионах мира, в том числе в Европе. И все они имели похожую подоплеку, связанную с особенностями той эпохи.

    • Главный город США достанется коммунистам

      Следующим мэром Нью-Йорка – самого большого города США - наверняка станет враг Дональда Трампа, радикальный «левак» Зохран Мамдани. Он обещает золотые горы, но скорее доведет Нью-Йорк до анархии и гражданской войны. Тем и хорош.

    • Десять лет войны. От Мировой войны к Мировой революции. Кто в кого стрелял и зачем

      Порой можно услышать, что накануне роковых событий 1917 года политическая ситуация в России в целом была устойчивой. Обе революции и большевики из ниоткуда – и прекрасный мир Российской империи погрузился в пучину Гражданской войны. На самом деле все было не так, и чтобы понять это, достаточно вспомнить, как проходила другая война – Первая мировая.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Народные приметы на ноябрь 2025 года: как узнать погоду, урожай и здоровье по старинному календарю

      В наш век цифровых технологий и точных прогнозов погоды может показаться, что народные приметы безнадежно устарели. Зачем смотреть на поведение птиц или иней на деревьях, когда у нас есть спутники и суперкомпьютеры? Однако мудрость, накопленная поколениями, не теряет своей актуальности. Это не суеверия, а тонкие наблюдения за природой, ее ритмами и взаимосвязями. Осенние приметы – ключ к пониманию окружающего мира, который помогает нам чувствовать себя его частью, а не просто наблюдателем.

    • Магнитные бури в ноябре 2025 года: даты, прогноз, график геомагнитной активности

      Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, которые возникают в периоды повышенной солнечной активности. Прогноз магнитных бурь на ноябрь 2025 года важен для понимания предстоящей геомагнитной обстановки. Эти явления являются следствием взаимодействия магнитосферы планеты с потоками солнечного ветра и корональных выбросов массы.

    • Лунный календарь на ноябрь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни

      Лунный календарь на 2025 год служит подробным ориентиром в мире природных ритмов, а ноябрьский его отрезок обладает особой энергетикой. Этот инструмент не просто отображает смену лунных фаз, но и предоставляет возможность синхронизировать с ними повседневную деятельность. Многие отмечают, что учет лунных циклов помогает упорядочить жизнь, снизить уровень стресса и повысить эффективность начинаний.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

