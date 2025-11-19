Самая опасная черта ИИ – это его чрезвычайное удобство в качестве собеседника. У ИИ, в отличие от живого человека, всегда есть для вас время. Он всегда безупречно приветлив, никогда не устает и не раздражается. Он не выдвигает к вам никаких требований и не критикует.0 комментариев
Захарова заявила о причастности ЕС к «схемам Миндича»
Ряд европейских политиков, включая главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и экс-главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, являлись участниками коррупционных схем украинского бизнесмена Тимура Миндича, а не сторонними наблюдателями, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, европейские политики были не просто осведомлены, а напрямую участвовали в коррупционных схемах, которые организовал украинский бизнесмен Тимур Миндич, передает Радио Sputnik.
Дипломат напомнила, что глава ЕК закупала вакцины для ЕС по СМС.
«Вы считаете, у нее были какие-то иллюзии относительно ситуации на Украине или киевского режима? Они же в этих схемах и участвовали», – отметила Захарова.
По ее словам, такие ключевые европейские фигуры, как фон дер Ляйен и бывший глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, не только знали о происходящем, но и активно вовлекались в схемы. Дипломат подчеркивает, что деньги, которыми распоряжались друг через друга представители ЕС и Миндич, направлялись на счета, связанные с самими европейскими политиками.
Захарова делает вывод, что все происходящее – это осознанные действия, а не простая халатность или неведение. Она подчеркивает, что суть происходящего – в участии западных политиков в схемах и контроле за распределением средств.
Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер допустил, что польские власти могли помочь бизнесмену Тимуру Миндичу покинуть Украину.
Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил в суде, что Миндич не способен организовать масштабную коррупционную схему и не является главой мафии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил идею фон дер Ляйен о помощи Украине с покупкой водки алкоголику.