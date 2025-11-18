Экс-премьер Польши обвинил Варшаву в содействии побегу Миндича

Экс-премьер Польши Миллер допустил участие Варшавы в содействии побегу Миндича

Tекст: Вера Басилая

Польские власти могли сыграть роль в бегстве украинского предпринимателя Тимура Миндича, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, передает РИА «Новости».

По словам политика, если Польша открыла коридор для человека, скрывающегося с места совершения крупного коррупционного преступления на Украине, это уже соучастие.

Миллер рассказал, что Миндич 10 ноября находился в Варшаве, остановился в гостинице Raffles European и посетил синагогу Хабад-Любавич. Вечером, согласно предположениям политика, предприниматель вылетел из варшавского аэропорта Шопена чартерным рейсом Sundor Boeing 737-800 в Тель-Авив.

Политик подчеркнул, что Миндич прошел стандартную процедуру регистрации на рейс, потому что власти Украины не подавали официальный запрос на его задержание. В связи с этим он воспринимался как обычный пассажир, а не как разыскиваемое лицо.

Миллер также отметил, что Киев мог не уведомить о побеге Миндича, поскольку исчезновение одной из ключевых фигур коррупционных дел может быть выгодно украинским властям. По его словам, либо польскую сторону вообще не проинформировали о побеге, либо, наоборот, попросили организовать для Миндича свободный транзит через территорию Польши.

Ранее сообщалось, что якобы Тимур Миндич покинул Украину, используя израильский паспорт.

Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Миндич не способен организовать масштабную коррупционную схему и не является главой мафии.

Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Александра Цукермана сроком на три года.