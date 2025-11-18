  • Новость часаИспания пообещала Украине новый пакет военной помощи на 615 млн евро
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Поляков запугивают российскими и украинскими диверсантами
    ВСУ начали отправку женщин в штурмовые подразделения
    На кладбище Львова осталось всего 20 мест для боевиков ВСУ
    Красная рыба подорожала из-за лососевых вшей и климатической аномалии
    Власти Турции опровергли прекращение поставок газа из России
    Экс-премьер Польши обвинил Варшаву в содействии побегу Миндича
    Конфликты в Израиле и на Украине привели к дефициту тротила в Европе
    Автоэксперт объяснил снижение смертности при ДТП в России
    NASA решило собрать брифинг из-за аномальной кометы в Солнечной системе
    Мнения
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Государство не должно платить за аборты

    105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.

    24 комментария
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Неоколониальные практики вызвали обратный эффект

    Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    6 комментариев
    18 ноября 2025, 22:26 • Новости дня

    Экс-премьер Польши обвинил Варшаву в содействии побегу Миндича

    Экс-премьер Польши Миллер допустил участие Варшавы в содействии побегу Миндича

    Экс-премьер Польши обвинил Варшаву в содействии побегу Миндича
    @ Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер допустил, что польские власти могли помочь бизнесмену Тимуру Миндичу покинуть Украину после коррупционного скандала.

    Польские власти могли сыграть роль в бегстве украинского предпринимателя Тимура Миндича, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, передает РИА «Новости».

    По словам политика, если Польша открыла коридор для человека, скрывающегося с места совершения крупного коррупционного преступления на Украине, это уже соучастие.

    Миллер рассказал, что Миндич 10 ноября находился в Варшаве, остановился в гостинице Raffles European и посетил синагогу Хабад-Любавич. Вечером, согласно предположениям политика, предприниматель вылетел из варшавского аэропорта Шопена чартерным рейсом Sundor Boeing 737-800 в Тель-Авив.

    Политик подчеркнул, что Миндич прошел стандартную процедуру регистрации на рейс, потому что власти Украины не подавали официальный запрос на его задержание. В связи с этим он воспринимался как обычный пассажир, а не как разыскиваемое лицо.

    Миллер также отметил, что Киев мог не уведомить о побеге Миндича, поскольку исчезновение одной из ключевых фигур коррупционных дел может быть выгодно украинским властям. По его словам, либо польскую сторону вообще не проинформировали о побеге, либо, наоборот, попросили организовать для Миндича свободный транзит через территорию Польши.

    Ранее сообщалось, что якобы Тимур Миндич покинул Украину, используя израильский паспорт.

    Во время судебного заседания украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Миндич не способен организовать масштабную коррупционную схему и не является главой мафии.

    Владимир Зеленский ввел санкции против Миндича и Александра Цукермана сроком на три года.

    18 ноября 2025, 15:59 • Новости дня
    Туск: Взрыв на железной дороге в Польше совершен гражданами Украины

    Туск заявил, что взрыв на железной дороге в Польше совершили граждане Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Польские спецслужбы опознали двух украинских граждан, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии на границе с Украиной в ночь на 17 ноября, заявил глава правительства страны Дональд Туск.

    Премьер Польши Дональд Туск заявил в Сеймe, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины, передает РИА «Новости». По словам польского премьера, интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, машинист поезда на северо-востоке Польши обнаружил разрыв путей ночью в воскресенье.

    Инцидент произошел на железнодорожной линии, соединяющей Варшаву и пограничный переход «Дорохуск», по которой курсируют поезда на Украину. В момент происшествия в поезде ехали два пассажира и несколько сотрудников железной дороги. Никто в результате ЧП не пострадал.

    В понедельник Дональд Туск заявил, что на месте был взрыв. Позднее рядом обнаружили повреждение контактной сети.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обвинил Россию в причастности к взрыву на железнодорожных путях.

    Комментарии (24)
    17 ноября 2025, 23:31 • Новости дня
    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище

    МК: Целью предотвращенного покушения на кладбище в Москве был Шойгу

    МК назвал имя российского чиновника, на которого готовили покушение на кладбище
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Покушение на высокопоставленного российского чиновника, о предотвращении которого стало известно на прошлой неделе, готовилось на секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу, пишет «Московский комсомолец».

    «Недавно СМИ сообщали о разоблачении диверсионной группы, которая собиралась совершить покушение на высокопоставленного российского чиновника», – напоминает «Московский комсомолец».

    Имя чиновника не называлось, но «как стало известно МК, покушение готовилось на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», говорится в материале издания.

    Напомним, в пятницу ФСБ заявила о предотвращении теракта против одного из высших чиновников России. Злоумышленники собирались устроить взрыв у могилы близких жертвы на московском кладбище.

    Были задержаны двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Задержанные сообщили, что за подготовку теракта украинские спецслужбы обещали им метадон.

    ФСБ указала проживающего в Киеве Джалолиддина Курбановича Шамсова 1979 года рождения. Источник в правоохранительных органах рассказал, что участник подготовки теракта уроженец Таджикистана Шамсов ранее совершил убийство в Башкирии и скрывался на Украине.

    Ветеран ФСБ Алексей Филатов заявил газете ВЗГЛЯД, что украинские спецслужбы, судя по всему, не оставят попыток проведения терактов на кладбищах.

    Комментарии (17)
    18 ноября 2025, 17:52 • Видео
    Что Россия должна потребовать от Британии

    Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 09:46 • Новости дня
    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы

    Аналитик Кошкович высмеял слова министра Швеции Розенкранц об активах России

    В Венгрии удивились призывам шведского министра изъять российские активы
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Аналитик Центра фундаментальных прав из Венгрии Золтан Кошкович выразил недоумение позицией министра Швеции по делам ЕС Джессики Розенкранц, предложившей активнее использовать замороженные российские активы.

    Слова шведского министра по делам ЕС Джессики Розенкранц о необходимости поддержки Украины и использовании замороженных российских активов вызвали удивление экспертов, передает РИА «Новости». Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович опубликовал в соцсети резкую реакцию на высказывание шведского политика.

    «Нет... серьезно... как вы стали министром? Это... обескураживающе», – написал Кошкович после выступления Розенкранц. По мнению эксперта, предложение шведского министра поддерживать Украину и использовать российские активы вызывает вопросы относительно ее компетентности.

    Ранее глава Еврокомиссии направила странам Евросоюза письмо с официальными предложениями по экспроприации активов России и двумя вариантами финансирования Украины на основе займов.

    Еврокомиссия ожидает завершения конфликта на Украине к концу 2026 года.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил инициативу фон дер Ляйен с покупкой водки алкоголику.

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 17:35 • Новости дня
    Песков назвал «бегущую впереди паровоза» страну ЕС
    Песков назвал «бегущую впереди паровоза» страну ЕС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Польше традиционно обвиняют Россию во всех бедах, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что Варшава оправдывает и покрывает гражданина Украины, подозреваемого во взрывах на газопроводах «Северный поток».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что премьер Польши Дональд Туск покрывал и оправдывал гражданина Украины, обвиняемого в причастности к взрывам на «Северных потоках». По его словам, Туск объяснял действия задержанного тем, что если у них есть благие цели, то допустима даже террористическая деятельность. Об этом Песков рассказал в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину, пишет ТАСС.

    Напомним, власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Песков также прокомментировал обвинения в адрес Москвы по поводу диверсии на железной дороге в Польше. Он заметил, что Россию традиционно обвиняют во всех проявлениях гибридной и прямой войны, особенно в Польше, где, по его словам, «все пытаются бежать впереди паровоза европейского».

    Он подчеркнул, что если поляки и немцы продолжат покрывать причастность украинцев к диверсиям на объектах инфраструктуры, то это может привести к определенным последствиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее польские спецслужбы опознали двух граждан с Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии на границе с Украиной.

    Инцидент произошел на участке железной дороги между Варшавой и пунктом «Дорохуск» ночью, когда в поезде находились два пассажира и несколько сотрудников железной дороги, но никто не пострадал.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обвинил Россию в причастности к этому взрыву.

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 14:42 • Новости дня
    Шеслер: Отставка Ермака станет реваншем Порошенко
    Шеслер: Отставка Ермака станет реваншем Порошенко
    @ Ukraine Presidency/Planet Piх/ZUMA/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Оппоненты Владимира Зеленского в Раде могут отобрать у «Слуги народа» часть властных полномочий, если Запад потребует отставки главы ОП Андрея Ермака, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее фракции «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали увольнения Ермака и правительства, а также создания новой коалиции в парламенте.

    «Псевдооппозиционные «Европейская солидарность» и «Голос» все последние годы находились под постоянным давлением – Зеленский последовательно зачищал политическое пространство. Теперь его оппоненты почувствовали ослабление поддержки Банковой со стороны Запада и используют этот момент для ответных действий», – пояснила политолог Лариса Шеслер.

    По ее словам, экс–президент Украины Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) отличается расчетливостью и злопамятностью. «Он видит, что настало время отобрать у Зеленского часть властных полномочий, и эти планы имеют под собой почву. Запад вполне может инициировать отставку Ермака для улучшения общественно–политического фона на Украине», – считает аналитик.

    «К слову, Зеленский не случайно назвал свою команду «офисом президента». Это должно было создать иллюзию исключительно исполнительных функций. На практике же Ермак обладает беспрецедентными для главы украинской администрации полномочиями, что не нравится местной псевдооппозиции», – детализировала Шеслер.

    «Естественно, «Европейская солидарность» и «Голос» представят происходящее как результат своей работы, наращивая таким образом политический вес. Отставка Ермака ослабит «Слугу народа», а часть управленческих функций перейдет к оппонентам правящей партии», – спрогнозировала собеседница.

    Эксперт отметила, что «Европейская солидарность» и «Голос» сохраняют определенную поддержку в Брюсселе и Вашингтоне: «Ее пока недостаточно для свержения Зеленского, но для удара по его ближайшему окружению – вполне».

    Что касается выгод для России, политолог считает маловероятным влияние украинских политических процессов на ход СВО: «Военные действия продолжаются не по воле Зеленского или его окружения. Пока Запад рассматривает Россию как геополитического противника, война будет вестись украинскими руками».

    Ранее парламентские партии «Европейская солидарность» и «Голос» в официальном заявлении потребовали у Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и правительство. Также законодатели настаивают на формировании новой коалиции в парламенте с участием не только «Слуги народа» и назначении нового кабмина, сообщает издание «Страна» (заблокирована в России по требованию Роскомнадзора).

    Причиной требований они указывают коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого СМИ называют «кошельком Зеленского». «Ситуация, разворачивающаяся вокруг выявления коррупции в высших эшелонах власти, является абсолютно экстраординарной, а ее последствия могут быть не просто тяжелыми, но и катастрофическими для украинской государственности», – отмечается в заявлении.

    Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) потребовал сформировать новое «правительство национального спасения» из «патриотов и специалистов с безупречной репутацией».

    Тем временем депутат от «Голоса» Ярослав Железняк со ссылкой на неназванные источники сообщил, что в «Слуге народа» назревает бунт и раскол, грозящий распадом коалиции. Часть нардепов партии власти также требует увольнения Ермака.

    Издание «Украинская правда» (заблокировано в России по требованию Роскомнадзора) также сообщает, что ключевые представители власти, приближенные к Зеленскому, советуют ему уволить Ермака. Вероятно, к ним относятся премьер Юлия Свириденко, вице-премьер Михаил Федоров и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов (признан экстремистом).

    Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему скандал может превратить Зеленского в политический труп.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 17:59 • Новости дня
    Песков сообщил о причастности Киева к теракту на польской ж/д
    Песков сообщил о причастности Киева к теракту на польской ж/д
    @ PRZEMYSLAW PIATKOWSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Участие Киева в очередной диверсии, на этот раз на железной дороге Польши, крайне примечательно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Представитель Кремля подчеркнул, что постоянно появляются сведения о причастности граждан Украины к актам саботажа и терроризма на объектах критической инфраструктуры, передает ТАСС.

    Песков добавил: «Сам тот факт, что опять фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры, примечателен».

    Он отметил, что подобные действия являются тревожным сигналом для стран Европы, включая Польшу, Германию и Францию, а также напомнил о «Северных потоках».

    Напомним, власти Польши заняли пятое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инцидент на железной дороге Варшава – Люблин диверсией.

    Спецслужбы Польши опознали двух граждан с Украины, подозреваемых в подрыве железнодорожной линии.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее обвинил Россию в причастности к взрыву на железнодорожных путях.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 12:24 • Новости дня
    Скачко оценил перспективы отставки Ермака

    Политолог Скачко назвал требования в Раде отставки Ермака пиаром

    Скачко оценил перспективы отставки Ермака
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» невозможно назвать оппозиционными. За их требованием уволить главу офиса Зеленского Андрея Ермака и отправить в отставку правительство скрываются политические мотивы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «В требованиях партий «Европейская солидарность» и «Голос» уволить Андрея Ермака просматриваются два аспекта. Во-первых, речь идет о классическом пиаре. Во-вторых, это может быть попыткой вклиниться в передел власти. Политические силы хотят представить себя в глазах электората якобы честными, не коррумпированными и радеющими за интересы простого народа», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В заявлении фракций видна и попытка предложить себя внешним кураторам в качестве альтернативы «Слуге народа». Я бы назвал этот план частично успешным. Брюссель и Вашингтон явно благосклонно воспринимают такие процессы в Раде. Это эффективный способ одергивать и держать в постоянном умеренном напряжении партию власти и самого Зеленского», – пояснил собеседник.

    «Впрочем, ни «Европейская солидарность», ни «Голос» в реальности ни в коей мере не является оппозиционными. Это такие же силы, как «Слуга народа» и офис Зеленского. Они не имеют ни малейшего желания запускать глубинные процессы по улучшению ситуации на Украине. Также у них нет намерения инициировать мирные переговоры для урегулирования украинского кризиса», – заметил он.

    «Что касается конкретных требований, то отставка Ермака и правительства сейчас очень маловероятны. Зеленский и его команда вполне устраивают Запад. А без приказа из Вашингтона или Брюсселя на Банковой не будут принимать крупных кадровых решений. Впрочем, и России в некотором смысле выгодны такие процессы в Киеве, ведь они в той или иной мере отражаются на обороноспособности ВСУ», – резюмировал Скачко.

    Ранее украинские парламентские партии «Европейская солидарность» и «Голос» в официальном заявлении потребовали у Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и правительство. Также законодатели настаивают на формировании новой коалиции в парламенте с участием не только «Слуги народа» и назначении нового кабмина, сообщает издание «Страна» (заблокирована в России по требованию Роскомнадзора).

    Причиной требований они указывают коррупционный скандал с бизнесменом Тимуром Миндичем, которого СМИ называют «кошельком Зеленского». «Ситуация, разворачивающаяся вокруг выявления коррупции в высших эшелонах власти, является абсолютно экстраординарной, а ее последствия могут быть не просто тяжелыми, но и катастрофическими для украинской государственности», – отмечается в заявлении.

    Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко (внесен в России в список террористов и экстремистов) потребовал сформировать новое «правительство национального спасения» из «патриотов и специалистов с безупречной репутацией».

    Тем временем депутат от «Голоса» Ярослав Железняк со ссылкой на неназванные источники сообщил, что в «Слуге народа» назревает бунт и раскол, грозящий распадом коалиции. Часть нардепов партии власти также требует увольнения Ермака.

    Издание «Украинская правда» (заблокировано в России по требованию Роскомнадзора) также сообщает, что ключевые представители власти, приближенные к Зеленскому, советуют ему уволить Ермака. Вероятно, к ним относятся премьер Юлия Свириденко, вице-премьер Михаил Федоров и начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

    Напомним, на Украине в рамках дела о коррупции в энергетической сфере обвинения предъявлены семи лицам, включая бизнесмена Тимура Миндича. Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский лично участвовал в краже средств из энергетики и обороны. По его словам, речь идет о сумме не менее 100 млн долларов. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему скандал может превратить Зеленского в политический труп.

    Комментарии (2)
    18 ноября 2025, 12:46 • Новости дня
    ВС России поразили воинский эшелон с бронетехникой ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение воинскому эшелону с бронетехникой ВСУ.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО уничтожены три управляемые авиабомбы и 206 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета,  97 303 беспилотника, 636 ЗРК, 26 086 танков и других бронемашин, 1 613 боевых машин РСЗО, 31 381 орудие полевой артиллерии и миномет, 46 993 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК.

    В минувшие выходные ВС России поразили военный аэродром ВСУ.

    А на прошлой неделе ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 15:28 • Новости дня
    У пленного ВСУ найден фильм «9 рота»

    Российские военные нашли у пленного солдата ВСУ фильм «9 рота»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В рюкзаке у пленного украинского военного российские бойцы обнаружили диск с фильмом «9 рота» и другие российские фильмы, сообщают информагентства.

    Российские военнослужащие группировки «Центр» нашли у пленного солдата ВСУ, взятого в Красноармейске, диск с российскими фильмами, среди которых «9 рота», «Блокпост» и «Марш-бросок», передает ТАСС.

    Пленный пояснил, что «думал, может, когда-нибудь посмотрю, если будет возможность». Помимо этого, в рюкзаке украинского военного были обнаружены награбленные вещи, в том числе кольцо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные ранее взяли в плен бойцов ВСУ в Красноармейске, переодетых в украденную гражданскую одежду.

    Один из пленных, Петр Гай, рассказал, что командование приказало ему переодеться в «гражданку» и стрелять по уходящим из города, включая мирных жителей.

    Еще один украинский военнослужащий заявил о перестрелке между украинскими военными под Красноармейском.

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 03:44 • Новости дня
    Пушков: Секретарь СНБО Украины Умеров спрятался в Турции

    Пушков: Спрятавшийся в Турции Умеров знает, что делает

    Пушков: Секретарь СНБО Украины Умеров спрятался в Турции
    @ Evgeniy Maloletka/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, который спрятался в Турции во время коррупционного скандала, знает, что делает, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    «Экс-министр обороны Украины, глава СНБО Рустем Умеров спрятался в Турции, когда в Киеве разразился коррупционный скандал с участием близкого партнера Зеленского Миндича, тоже сразу же убежавшего в Израиль. Сообщают, что Умеров уже лично проинформировал Зеленского и Ермака о своем решении», – заявил Пушков в Telegram.

    По его мнению, «Умеров знает, что делает». Пушков подчеркнул, что расследование на данный момент касается 100 млн долларов, украденных в энергетической сфере, но ситуация способна быстро перерасти в масштабное антикоррупционное разбирательство в оборонной отрасли. Там, по его словам, сумма ущерба может достигнуть миллиардов. «Единственное, что остается неясным: захочет ли зайти так далеко подлинный заказчик скандала?» – заявил Пушков.

    Тем временем депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Умеров продлил зарубежную командировку до 19 ноября. Первоначально срок пребывания за границей должен был завершиться в воскресенье, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило, что Миндич организовал мошенническую схему в «Энергоатоме» с откатами 10-15% от контрактов, причинив ущерб на 100 млн долларов. Миндич покинул Украину за несколько часов до обысков. В рамках операции «Мидас» было собрано 1 тыс. часов аудиозаписей с подробностями афер, на которых, по некоторым данным, может быть голос Зеленского. Зеленский отмежевался от окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича».

    Комментарии (3)
    18 ноября 2025, 09:37 • Новости дня
    Зеленскому посоветовали уволить Ермака из-за коррупционного скандала
    Зеленскому посоветовали уволить Ермака из-за коррупционного скандала
    @ Ukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Окружение Владимира Зеленского советует ему уволить главу его офиса Андрея Ермака в связи с разгоревшимся на Украине коррупционным скандалом, пишет газета «Украинская правда» со ссылкой на источники.

    Большинство близких к Владимиру Зеленскому советников порекомендовали президенту уволить Андрея Ермака, пишет РИА «Новости» со ссылкой на «Украинскую правду».

    Поводом стали разоблачения по коррупции в энергосекторе. В течение последней недели Зеленский проводил встречи с ключевыми членами своего окружения для поиска выхода из кризиса.

    Среди собеседников президента фигурировали Юлия Свириденко, Михаил Федоров и Кирилл Буданов, разговоры с которыми освещались публично. Как отмечают источники издания, большинство участников этих встреч рекомендовали заменить Ермака на другую фигуру.

    По информации высокопоставленного члена фракции «Слуга народа», число депутатов, не поддерживающих увольнение Ермака, крайне мало. Он заявил: «Понятно, что нет прямого шантажа, но если этого не произойдет, то фракция сама развалится».

    Внутри фракции сформирована отдельная группа, которую публикация называет «коалицией решительных». Эти депутаты угрожают выйти из фракции, если Ермак не будет освобожден от должности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиция Верховной рады потребовала отставки Андрея Ермака и всего правительства Украины.

    Депутат Рады накануне заявил, что у Ермака, возможно, была кличка «Карабас» на так называемых «пленках Миндича».

    Между тем граждане Украины провели массовую акцию против коррупции и президента Владимира Зеленского.

    Комментарии (9)
    18 ноября 2025, 14:00 • Новости дня
    Песков заявил о бесполезности самолетов Rafale для Киева

    Песков: Никакие самолеты не изменят положение Украины на фронте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки французских истребителей Rafale не смогут изменить положение дел на линии боевого соприкосновения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Какие бы самолеты ни продавались киевскому режиму, ситуацию на фронтах изменить это не сможет», – заявил Песков журналистам, передает ТАСС.

    По его словам, к такому выводу пришли все военные эксперты.

    Агентство Reuters сообщало, что в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского во Францию стороны обсудят передачу систем ПВО SAMP/T, ракет и истребителей Rafale.

    Издание Military Watch Magazine писало, что французские истребители Rafale не смогут оказать значительного влияния на исход боевых действий на Украине.

    Ранее Зеленский проводил переговоры в Греции по поводу возможных поставок зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей Mirage 2000-5 Mk2 в случае, если Греция приобретет у Франции 12 новых самолетов Rafale.

    Комментарии (4)
    18 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковское Цегельное и днепропетровскую Нечаевку
    Российские войска освободили харьковское Цегельное и днепропетровскую Нечаевку
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделениями группировки «Север» освободили населенный пункт Цегельное в Харьковской области, а группировка «Восток» – Нечаевку в Днепропетровской области. При этом освобождение Нечаевки означает перерезание автодороги Т-0401 к Гуляйполю.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям трех механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ около Алексеевки, Юнаковки, Могрицы, Иволжанского и Новой Сечи в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВСУ при этом потеряли до 115 военнослужащих, бронемашину, две станции РЭБ и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Нечаевку. Было нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в возле Гуляйполя, Воздвижевки Запорожской области, Коломийцев и Герасимовки Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих и бронемашину.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии рядом с Моначиновкой, Великаой Шапковкой, Нечволодовкой, Староверовкой Харьковской области и Дробышево Донецкой народной республики (ДНР).

    В районе Купянска в Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ. В течение минувших суток была сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ провести контратаку под Благодатовкой с целью прорыва кольца окружения. Противник потерял до 10 боевиков.

    Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих, три пикапа, британская 105-мм гаубица L-119 и пять станций РЭБ, перечислили в оборонном ведомстве.

    Всего в зоне ответственности группировки «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, две бронемашины, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, и артиллерийское орудие. Уничтожены десять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Славянска, Степановки, Константиновки и Васюковки ДНР.

    Противник при этом потерял более 70 военнослужащих, пять бронемашин и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ, пять складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Родинского ДНР, Новоалександровки и Межевой Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны. Были отражены шесть атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района Гришино Донецкой с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 боевиков, отчитались в Минобороны.

    В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

    За прошедшие сутки на красноармейском направлении уничтожены до 275 военнослужащих, танк, французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar и четыре пикапа.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 455 военнослужащих, танк и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковское Двуречанское, Платоновку в ДНР и днепропетровский Гай.

    За день дот этого они освободили Ровнополье в Запорожской области.

    В понедельник министр обороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 42-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 07:09 • Новости дня
    Украина повредила две ТЭC в ДНР

    Пушилин: ВСУ совершили беспрецедентную атаку на две ТЭС в ДНР

    Украина повредила две ТЭC в ДНР
    @ Игорь Маслов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики в ходе беспрецедентной атаки на энергосистему Донецкой народной республики повредили Зуевскую и Старобешевскую ТЭС, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    Без электроснабжения остались многие населенные пункты, остановились котельные, фильтровальные станции, указал глава республики в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что на местах в экстренном режиме уже работают профильные ведомства.

    Ранее Пушилин сообщал, что ВСУ пытаются укрепить свои позиции у Красного Лимана, перебрасывая туда резервы, так украинское командование пытается замедлить продвижение подразделений России.

    Также он сообщал, что в ночь на понедельник из-за атаки дронов в ДНР у 500 тыс. пользователей отключилось электричество.

    Комментарии (0)
    18 ноября 2025, 09:33 • Новости дня
    Российские войска начали зачистку микрорайона Западная-Вторая в Купянске
    Российские войска начали зачистку микрорайона Западная-Вторая в Купянске
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Около 20 украинских военных были ликвидированы российскими бойцами после удара артиллерии и беспилотников на юго-западной окраине Купянска, российские военные начали зачистку подвалов и коллекторов в микрорайоне Западная Вторая в Купянске, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

    По словам Лаврика, на юго-западной окраине Купянска бойцы группировки «Запад» расчетами БПЛА выявили и уничтожили группу военнослужащих ВСУ из 20 человек, передает ТАСС.

    Он отметил, что разведывательные и боевые действия активно ведутся именно в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине города.

    Помимо этого, российские военные начали зачистку подвалов и коллекторов в микрорайоне Западная Вторая в Купянске. Лаврик сообщил, что бойцы приступили к обследованию хозяйственных помещений, где могут скрываться брошенные украинским командованием военнослужащие. Эти действия направлены на обеспечение полного контроля за освобожденной территорией.

    Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что контратаки украинской армии у Купянска с участием элитных подразделений не дали результата.

    Украинские Силы специальных операций сняли в Купянске видео с расстрелом и подрывом пустого здания, чтобы создать видимость контроля над городом.

    Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки.

    Комментарии (0)
    Главное
    Силуанов сообщил об ответном пакете мер в случае конфискации активов России
    Назван возможный срок открытия аэропорта в Ростове-на-Дону
    Горелкин призвал россиян удалить игру S.T.A.L.K.E.R.
    Названо число обученных в Испании солдат ВСУ
    ЦБ начал обсуждение правил скидок на Ozon и Wildberries
    В США решили «разобрать изнутри» министерство образования
    «Столото» удалило пост с Долиной о розыгрыше квартир

    Отмена НДС открывает дорогу новому виду вкладов

    В России уже второй раз отменяют НДС для драгоценных металлов с 2022 года. В первый раз обнулили налог при покупке слитков золота физлицам. Теперь отменили НДС на проценты по вкладам в драгоценные металлы в слитках. Чем эти вклады отличаются от традиционных банковских депозитов и от уже известных обезличенных металлических счетов? Подробности

    Перейти в раздел

    При контактах с Москвой Лондон вышел за рамки

    Правительство Великобритании втайне от своих союзников пыталось установить канал связи с Россией, но из этой затеи ничего не вышло. В Кремле подтвердили намерения Лондона и факт того, что диалог с британцами на данном этапе не имеет смысла. Сперва они должны ответить за свои преступления перед человечеством. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России подошла к запорожским «воротам»

    ВС России освободили Малую Токмачку, Ровнополье и Яблоково в Запорожской области. Занятие этих населенных пунктов создает плацдарм для развития наступления сразу на двух направлениях – Гуляйпольском и Ореховском. Оба города представляют собой мощные укрепрайоны, и теперь эксперты спорят: на каком из направлений российские войска смогут достичь наиболее значительного успеха? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вооружает ВСУ бумажными самолетиками

    Париж и Киев анонсировали «историческую» сделку о поставке 100 истребителей Rafale. Однако реальность ее выполнения вызывает серьезные сомнения: французы не имеют возможности сделать столько самолетов, а у Киева нет на них денег. Ранее Украина заключила точно такую же нереалистичную сделку со Швецией на поставку 100 истребителей Gripen E. Зачем Зеленскому эти 200 боевых истребителей, которые никогда не поднимутся в небо и останутся лишь на бумаге? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Что Россия должна потребовать от Британии

      Союзники Киева в ЕС нервничают: Лондон пытался установить тайный канал связи с Москвой. Не для того ли, чтобы выйти из украинского конфликта? На самом деле – нет. России нет смысла общаться с Британией до того, как та ответит за все свои преступления, включая гибель птицы додо.

    • 100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

      Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    • Украинцев депортируют из США

      Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила о том, что 80% украинцев, находящихся сейчас в Соединенных Штатах, могут быть депортированы. За что?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации