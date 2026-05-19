Эксперты заявили о неизбежности внедрения ИИ в школьное образование

Эксперты обсудили интеграцию нейросетей в образование на конференции ЦИПР-2026

Tекст: Елизавета Шишкова

Отдельное внимание участники уделили теме цифровой безопасности несовершеннолетних, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.



Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова подчеркнула, что решить этот вопрос усилиями одного игрока невозможно: «Необходим постоянный диалог государства, бизнеса, медиа, экспертного сообщества и самих детей. Только совместно мы можем сформировать цифровую среду, в которой ребенок будет не только защищен, но и сможет безопасно развиваться, учиться и реализовывать себя».

Дискуссия о роли ИИ в образовании продолжилась на сессии «Эволюция технологий в образовании. Возможности и границы». Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер отметил неизбежность проникновения технологий в школы: «Не пускать современные технологии в школы недопустимо. Они прорвутся туда так или иначе». При этом, по его словам, важно сохранить баланс между ролью учителя и персонализацией обучения, которую дает искусственный интеллект.

Тему влияния ИИ на медиа затронул председатель ИТ-комитета Госдумы РФ Сергей Боярский. Он заявил, что технологии необходимо активно внедрять: «Я убежден, что его нужно использовать. Мы должны внедрять его максимально, потому что это гонка». При этом он предупредил о рисках снижения самостоятельного мышления у школьников.

Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов отметил, что развитие ИИ меняет рынок труда, создавая новые профессии: «Когда мы говорим про искусственный интеллект, мы говорим не сколько про потери каких-то профессии, а скорее появление новых, или переквалификации. Условно наши режиссеры монтажа и режиссеры постепенно переквалифицируются в таких «промпт-режиссеров». Это очень сложная работа на самом деле, если ты никогда этого не сделал и вдруг решил сделать. Все равно надо понимать монтаж, композицию и драматургию».

Также на ЦИПР-2026 обсудили развитие отечественных цифровых платформ. По словам модератора сессии Олега Капранова, развитие ОС «Аврора» стало примером перехода к технологической устойчивости: «Это не просто импортозамещение, а обеспечение технологической устойчивости целого ряда рынков».