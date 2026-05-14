Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.
Дело о хищении 75 млн рублей у Минобороны дошло до суда
В Калининграде перед судом предстанет бывший руководитель отдела компании «Форпост Балтики Плюс» Евгений Кононов, обвиняемый в масштабных махинациях при выполнении государственного оборонного заказа, сообщил Следственный комитет.
Уголовное дело Кононова направлено в Центральный райсуд Калининграда, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
«Кононов обвиняется в совершении злоупотребления полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, повлекшее тяжкие последствия и мошенничестве в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа», – говорится в сообщении Следственного комитета.
Следствие установило, что компания заключила контракты с Минобороны на проведение демонтажных работ в Калининградской области. Кононов, ответственный за контроль исполнения, вносил ложные данные о стоимости и объемах выполненных задач. В результате бюджету был нанесен ущерб на сумму более 75 млн рублей.
Собранная доказательная база признана достаточной для утверждения обвинительного заключения. Стоит отметить, что в июле 2025 года, на начальном этапе расследования, сумма вменяемого ущерба составляла 30 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году следователи возбудили уголовное дело против Кононова из-за хищения 30 млн рублей. В декабре суд вынес приговор фигурантам дела о краже 500 млн рублей при выполнении оборонного заказа.