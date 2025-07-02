Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
Главу отдела «Форпост Балтики Плюс» обвинили в хищениях при гособоронзаказе
Уголовное дело возбуждено против главы производственно-демонтажного отдела АО «Форпост Балтики Плюс» Евгения Кононова, его подозревают в мошенничестве при исполнении гособоронзаказа, сообщили в Главном военном следственном управлении СК.
Дело завели по статье о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении заказа, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
По данным следствия, в сентябре 2021 года между Минобороны и АО «Форпост Балтики Плюс» был подписан контракт на демонтажные работы на объектах в Калининградской области. Кононов отвечал за контроль исполнения этого контракта.
Следователи установили, что с 2021 по 2023 год Кононов внес заведомо ложные сведения в документацию по стоимости и объемам выполненных работ. В результате этим способом он похитил более 30 млн рублей.
Указывается, что условия госконтракта в итоге не были выполнены, а государству нанесен крупный ущерб.
Ранее СК России сообщал, что при выполнении государственного оборонного заказа в Севастополе похищено свыше 176 млн рублей из бюджета, возбуждено уголовное дело.