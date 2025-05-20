Есть иностранцы, которые приезжают в Россию для того, чтобы жить среди людей созидательных ценностей. Таким духовно-культурным братьям можно и нужно дать современный инструмент социализации.0 комментариев
СК: При выполнении гособоронзаказа в Севастополе украли более 176 млн рублей
В ходе выполнения государственного оборонного заказа в Севастополе похищено свыше 176 млн рублей из бюджета, возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России.
Дело завели на индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука, его обвиняют в хищении бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа, указало ведомство в своем Telegram-канале.
По версии следствия, с 2023 по 2024 Минобороны заключило контракты с ИП Бойчуком на поставку древесины. В этот период бизнесмен предоставлял фиктивные документы о качестве и стоимости поставляемой древесины.
Сумма хищений составила более 176 млн рублей.
Бойчук арестован.
Ранее главу компании «ЗабайкалАЗСсервис» заподозрили в присвоении свыше 22 млн рублей при выполнении контракта по гособоронзаказу.