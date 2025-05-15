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СК возбудил дело о хищении 22 млн рублей на гособоронзаказе
Руководителя компании «ЗабайкалАЗСсервис» заподозрили в присвоении свыше 22 млн рублей при выполнении контракта по гособоронзаказу.
Военные следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело против директора ООО «ЗабайкалАЗСсервис» Евгения Валеева, сообщает ТАСС. Его подозревают в хищении имущества в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа.
По версии следствия, компания заключила договор с государственным заказчиком на хранение имущества. Контроль за исполнением контракта осуществлял Валеев. С августа по октябрь 2024 года он, как предполагают следователи, похитил государственное имущество на сумму свыше 22 млн рублей, причинив ущерб государству.
В пресс-службе ведомства отметили: «В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа и имущественных взысканий военными следователями на имущество Валеева наложен арест на общую сумму более 9 млн рублей». Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле в главном военном следственном управлении СК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи завершили расследование дела о хищении 48 млн руб. на заводе «Телта». Военные следователи обвинили руководителей компаний «Комплитстрой групп» и «Атенон» в хищении 300 млн руб. при выполнении государственного оборонного заказа. Следственный комитет завел дело о хищении 215 млн руб. при работах на объектах Балтфлота.