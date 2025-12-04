Власти Таиланда депортировали двух россиян

Иммиграционная полиция Таиланда депортировала двух россиян в Москву

Tекст: Мария Иванова

Двое граждан России были депортированы из Таиланда за нарушение миграционного законодательства, сообщает ТАСС.

Один из них был задержан за превышение срока безвизового пребывания на 91 день, а второй находился в международном розыске и скрывался за границей после совершения преступления в 2021 году. Оба были доставлены в аэропорт Суваннапхум и отправлены прямым рейсом в Москву.

Задержанный россиянин, находившийся в международном розыске, сопровождался сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД. Его экстрадиция прошла при содействии тайских правоохранителей, отметил представитель МВД России в Таиланде. Сам Антонио Моретти рассказал корреспонденту агентства, что его задержали из-за просроченного срока пребывания.

В иммиграционном центре Бангкока сейчас находятся около десяти граждан России, сообщили в консульском отделе российского посольства. Пять из них отказываются покидать страну, несмотря на нарушения сроков пребывания. Тем, у кого нет паспортов, необходимо оформить временные свидетельства на возвращение.

По данным дипломатической миссии, в 2024 году из Таиланда были депортированы уже около 100 граждан РФ за различные нарушения законодательства, для сравнения – за весь предыдущий год этот показатель составил 65 человек.

Власти Таиланда не оплачивают расходы на депортацию, поэтому родственники или близкие задержанных приобретали им билеты самостоятельно. Во многих случаях россиян доставляли в Бангкок с курортных островов, таких как Пхукет и Самуи.

