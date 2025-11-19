В Тайланде задержали россиян за нарушение безвизового режима

Иммиграционная полиция Таиланда задержала трех граждан России

Tекст: Мария Иванова

Иммиграционная полиция Таиланда задержала троих россиян за превышение сроков безвизового пребывания, сообщает ТАСС.

Нарушители были доставлены в центр временного содержания Иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке, где теперь будут решаться вопросы оформления документов, определения даты депортации и покупки билетов на родину.

Иммиграционные власти разъяснили: «Сейчас решаются вопросы оформления документов, определения даты депортации в Россию и покупки билетов».

Задержанными оказались Тамара Куксина, Андрей Герасимов и Антонио Моретти. Все они рассказали, что по разным причинам оставались в стране от нескольких месяцев до одного года сверх разрешённого срока. Россиян доставили с популярных у туристов островов – Пхукета и Самуи, и у некоторых из них отсутствуют паспорта, поэтому потребуется оформление свидетельств на возвращение в консульском отделе посольства РФ.

Поскольку расходы на депортацию Таиланд не берёт на себя, родственникам или знакомым задержанных предстоит приобрести для них билеты на прямой рейс в Россию. По данным консульского отдела российского посольства, в иммиграционном центре Бангкока сейчас находится около 10 граждан РФ, пятеро из которых пока отказываются покидать страну. Завотделом Илья Ильин отметил: только за 2024 год из Таиланда были депортированы более 100 россиян – гораздо больше, чем в предыдущем году.

Власти напоминают: россияне могут находиться в Таиланде по безвизовому режиму 60 дней с возможностью продления ещё на 30 дней за 1,9 тыс. батов (примерно 7 тыс. рублей). Продлить срок пребывания можно в любом иммиграционном офисе, но после этого турист обязан покинуть страну, чтобы не попасть под административную ответственность и депортацию. За последние недели в Россию были уже депортированы несколько граждан, нарушивших миграционные правила.

Напломним, накануне власти Таиланда депортировали около ста россиян в Бангкок.

А ранее российского гражданина в Таиланде задержали по запросу США пообвинению в причастности к якобы хакерским атакам на цифровую инфраструктуру. Его посещали дипломаты посольства России.