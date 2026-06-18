Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.29 комментариев
Путин поблагодарил Минниханова за успешное проведение саммита Россия – АСЕАН
Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.
«Все, как обычно, в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения, все наши гости довольны гостеприимством», – подчеркнул президент, его слова приводит Кремль в Max.
Ранее Путин высоко оценил результаты прошедших встреч на саммите.
Участники международного мероприятия приняли совместную Казанскую декларацию.
Месяцем ранее мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин заявил о полной готовности города к приему иностранных делегаций.