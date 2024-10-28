Михалков в Сербии обвинил Запад в обмане украинцев

Михалков заявил в Сербии о манипуляциях Запада с молодежью Украины

Tекст: Денис Тельманов

Народный артист России Никита Михалков, выступая в Сербии, обвинил Запад в обмане двух поколений украинской молодежи. Как сообщает РИА «Новости», Михалков заявил, что англосаксонский мир работал с детьми и школами на Украине, создавая антироссийское настроение.

«Мы продолжали ощущать себя «старшим братом», думая, что все будет хорошо. Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ», – отметил он на пресс-конференции в Белграде.



Михалков также высказался о специальной военной операции (СВО) России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года. По его словам, Россия сделала «жестокий и очень опасный шаг», чтобы предотвратить войну на своей территории через две недели. Он сообщил, что видел документы, подтверждающие это.

В минувшие выходные в Белграде прошли гастроли театра «Мастерская «12». На премьерном показе в Национальном театре Сербии присутствовали министр культуры Сербии и другие высокопоставленные гости.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее режиссер Михалков высказывался, что специальная военная операция на Украине помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных. Он также заявлял, что деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса, которые подвергались бомбардировкам восемь лет.