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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Эй, вы, осторожней с Россией!

    Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему страны БРИКС спокойно реагируют на украинский вопрос

    Для России очень важно, чтобы ее нынешняя борьба за безопасность страны, за ее честь, за жизни и души родных нам людей была понята мировым большинством именно как борьба антиколониальная, неизбежная после того, как наша страна чуть было не стала жертвой неоколониализма.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис БРИКС показал уважение России к суверенитету

    Суверенитет – как собственный, так и уважение к чужому – означает, что никто не обязан жертвовать своими национальными интересами во имя чужих. Слова Путина о том, что мы «со своими проблемами будем справляться и справимся сами» – как раз об этом.

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    28 октября 2024, 14:08 • Новости дня

    Путин заявил о дисбалансах в экономике из-за санкций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами, причиной которых стали санкции и кадровый дефицит, заявил президент Владимир Путин.

    Президент потребовал работать над тем, чтобы закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции, которые уже наблюдаются в отдельных секторах экономики, передает ТАСС.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с экономическими ведомствами страны. Ранее страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику.

    27 октября 2024, 23:04 • Новости дня
    Михалков в Сербии обвинил Запад в обмане украинцев

    Михалков заявил в Сербии о манипуляциях Запада с молодежью Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Режиссер Никита Михалков в Белграде обвинил Запад в обмане украинской молодежи и создании антироссийских настроений, отмечая, что это повлияло на два поколения.

    Народный артист России Никита Михалков, выступая в Сербии, обвинил Запад в обмане двух поколений украинской молодежи. Как сообщает РИА «Новости», Михалков заявил, что англосаксонский мир работал с детьми и школами на Украине, создавая антироссийское настроение.

    «Мы продолжали ощущать себя «старшим братом», думая, что все будет хорошо. Выросло два поколения людей, которые никогда не поймут, что русские и украинцы – это один народ», – отметил он на пресс-конференции в Белграде.

    Михалков также высказался о специальной военной операции (СВО) России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 года. По его словам, Россия сделала «жестокий и очень опасный шаг», чтобы предотвратить войну на своей территории через две недели. Он сообщил, что видел документы, подтверждающие это.

    В минувшие выходные в Белграде прошли гастроли театра «Мастерская «12». На премьерном показе в Национальном театре Сербии присутствовали министр культуры Сербии и другие высокопоставленные гости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее режиссер Михалков высказывался, что специальная военная операция на Украине помогла россиянам понять необходимость ставить интересы своей страны выше всех остальных. Он также заявлял, что деятели культуры, покинувшие Россию в 2022 году, безразличны к судьбе мирных жителей Донбасса, которые подвергались бомбардировкам восемь лет.

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    27 октября 2024, 17:05 • Новости дня
    В Забайкалье из исправительного центра сбежали четверо осужденных

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Забайкальском крае произошел побег четверых заключенных из исправительного центра в Нерчинске, это второй случай за двое суток после побега из липецкой колонии, пишут СМИ.

    Побег был совершен заключенными, которые не явились на обязательные работы, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно новости». В связи с этим инцидентом начаты поисковые мероприятия для обнаружения и задержания беглецов. На данный момент неизвестно, как именно заключенные смогли скрыться из исправительного центра.

    Исправительные центры появились как альтернатива лишению свободы, и принудительные работы стали одним из видов наказаний, включенным в Уголовный кодекс. Они предоставляют возможность осужденным трудиться в местах, расположенных за пределами колонии.

    Ранее шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области. Эксперт Фонда национальной и международной безопасности Олег Хлобустов заявил, что к истории побега из липецкой колонии № 2 осталось много вопросов, включая действия караула, который не мог не заметить «земельные работы» на территории исправительного учреждения. Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о халатности сотрудников колонии в Липецке.

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    27 октября 2024, 19:52 • Видео
    Камала Харрис проигрывает выборы

    Выборы президента США уже начались, миллионы американцев голосуют досрочно. Динамика этого голосования показывает, что дела у Камалы Харрис плохи. Почему она начала проигрывать, хотя считалась фаворитом?

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    27 октября 2024, 16:21 • Новости дня
    Иностранцев в Петербурге лишили гражданства России за отказ от воинского учета

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге более десяти иностранцев лишили российского гражданства за отсутствие на воинском учете в течение двух недель после получения гражданства, сообщили в главке МВД по региону.

    «По решению полиции более десяти иностранцев лишены гражданства. Такое решение – результат неисполнения обязанности по постановке на воинский учет», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

    Среди тех, кто лишился российских паспортов, есть уроженцы не только государств ближнего зарубежья, но и других стран. Все они проигнорировали требование встать на первоначальный воинский учет в течение двух недель с момента получения российского гражданства.

    В ведомстве подчеркнули, что теперь указанным гражданам предстоит определиться со своим правовым статусом либо покинуть страну.

    Ранее в Хабаровском крае лишили российского гражданства троих мигрантов из Таджикистана из-за нарушений по постановке на воинский учет. В Москве лишили гражданства двоих мужчин, не вставших на воинский учет, что привело к изъятию паспортов и уведомлению о необходимости покинуть страну.

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    27 октября 2024, 16:34 • Новости дня
    Стало известно о двух пострадавших при вынужденной посадке Ан-2 на Ставрополье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 под Ессентуками пострадали два человека, сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

    По данным Бондаренко, на борту находились девять человек, из них двое пострадали, передает ТАСС. Это командир судна и девушка.

    Бондаренко уточнил, что командир самолета ударился головой, однако способен передвигаться самостоятельно.

    Напомним, в воскресенье самолет Ан-2 экстренно приземлился близ Ессентуков. МЧС по Ставропольскому краю сообщало, что на борту находилось пять человек, никто не пострадал.

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    27 октября 2024, 16:17 • Новости дня
    Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку под Ессентуками

    МЧС: Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку под Ессентуками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Самолет Ан-2 с пятью людьми на борту экстренно приземлился близ Ессентуков, никто не пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

    «Совершил вынужденную посадку самолет Ан-2. На борту находились пять человек. Погибших, пострадавших нет», – уточнили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

    Причины вынужденной посадки не сообщаются.

    Ранее рейс Москва – Владикавказ компании «Уральские авиалинии» вернулся в аэропорт вылета после срабатывания системы индикации неисправности на борту. Также сообщалось, что Boeing 737 авиакомпании «Россия», выполнявший рейс из Москвы в Калининград, совершил аварийную посадку после срабатывания датчика неисправности шасси.

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    27 октября 2024, 17:33 • Новости дня
    Задержаны двое из четырех пропавших заключенных в Забайкалье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники УФСИН России по Забайкальскому краю задержали двоих из четырех осужденных, ранее сбежавших из исправительного центра № 1 в Нерчинске.

    Один из осужденных был найден в Чите, его задержали без применения физической силы и специальных средств, сообщило УФСИН по Забайкалью, передает РИА «Новости».

    Другого осужденного задержали по домашнему адресу сотрудники УФСИН России по Амурской области.

    Напомним, в Забайкальском крае четверо заключенных пропали из исправительного центра в Нерчинске. Ранее шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии в Липецкой области.

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    27 октября 2024, 16:26 • Новости дня
    Синоптик сообщил о снежном ноябре в Центральной России и Поволжье

    Синоптик Тишковец сообщил о снежном ноябре в Центральной России и Поволжье

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральную Россию и Поволжье в начале ноября ожидают снегопады, которые также охватят Черноземье и другие регионы, в то время как южные части страны останутся без осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    По его словам, снегопады накроют Центральную Россию, Черноземье, Верхнее и Среднее Поволжье, Волго-Вятский регион, Средний и Полярный Урал, запад и север Западной Сибири, передает РИА «Новости».

    По прогнозу, в зоне осенней погоды останутся лишь самые южные регионы России.

    Ранее Тишковец предупредил, что на следующей неделе в московском регионе ожидаются ливни и мокрый снег, а в выходные возможна метель с образованием снежного покрова до трех сантиметров. Синоптики также называли регионы, где пора переходить на зимнюю резину.

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    27 октября 2024, 22:53 • Новости дня
    Локализован крупный пожар в ресторане Самары

    Пожар в ресторане Prosecco9 в Самаре локализовали на площади 200 кв метров

    Tекст: Денис Тельманов

    Возгорание в ресторане Prosecco9 в Самаре локализовали на площади 200 квадратных метров с привлечением пожарных расчетов и сотрудников МЧС.

    Пожар в ресторане Prosecco9 в Самаре был успешно локализован, пишет ТАСС. Инцидент произошел на площади 200 квадратных метров. Спасательные службы оперативно прибыли на место происшествия, чтобы контролировать ситуацию и предотвратить распространение огня.

    В пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области сообщили: «В 23.30 (22.30 мск) локализован на площади 200 квадратных метров». В тушении пожара участвовали несколько пожарных расчетов. Оперативное вмешательство пожарных позволило остановить распространение огня и минимизировать ущерб.

    На месте происшествия работают специалисты, которые выясняют причины возгорания. В результате инцидента пострадавших нет. Ведется дальнейшее разбирательство и оценка возможного ущерба от пожара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в поселке Уральский Пермского края произошел пожар, унесший жизни трех детей, а их мать доставили в больницу с ожогами. В частном доме в селе Плодовитое Калмыкии произошел пожар, в результате которого погибли четыре человека, включая двух детей.

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    27 октября 2024, 23:59 • Новости дня
    В Петербурге завели дело на водителя после ДТП с пострадавшими

    Водителя автобуса в Петербурге арестовали после ДТП с десятью пострадавшими

    Tекст: Денис Тельманов

    Полиция Петербурга возбудила уголовное дело против водителя автобуса, который устроил ДТП, в результате которого пострадали десять человек. Мужчина арестован.

    Как передает РИА «Новости», инцидент произошел на Площади Восстания, где водитель автобуса столкнулся с другим рейсовым автобусом и двумя легковыми автомобилями. В результате аварии десять человек получили травмы, среди них трое детей. Четыре человека были госпитализированы, и в настоящее время в стационарах остаются двое пострадавших.

    Полиция Петербурга сообщила, что водитель автобуса совершал левый поворот с Невского проспекта на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора, что и стало причиной аварии. В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Данное преступление предусматривает наказание, включая лишение свободы.

    Водитель автобуса задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Пресс-служба регионального главка МВД РФ подтвердила это, добавив, что следствие также рассматривает дело об оказании небезопасных услуг, которое ранее возбудил городской главк СК РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге на площади Восстания произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и автобуса, в результате которого пострадали 10 человек, включая троих детей.

    В центре Петербурга при столкновении автобусов пострадали десять человек, медицинская помощь была оказана всем пострадавшим, из которых четверо госпитализированы.

    Водитель автобуса, который участвовал в аварии в центре Петербурга, по предварительным данным, ощутил резкое ухудшение самочувствия прямо перед столкновением, как сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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    27 октября 2024, 16:52 • Новости дня
    Российский «Иноходец» уничтожил украинскую САУ и расчет в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сумской области российские военные нанесли удар по замаскированной украинской самоходной артиллерийской установке, сообщило Минобороны.

    По информации ведомства, дрон-разведчик одного из подразделений группировки «Север» обнаружил замаскированную САУ в лесополосе, в результате анализа разведданных было принято решение о нанесении удара, передает ТАСС.

    Беспилотный летательный аппарат «Иноходец» осуществил ракетный удар, в результате которого украинская установка и ее расчет были уничтожены.

    Ранее ВС России с помощью FPV-дронов уничтожили две боевые бронированные машины ВСУ, обнаруженные в приграничье Курской области, а также с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили  украинский танк в Сумской области.

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    28 октября 2024, 03:43 • Новости дня
    При пожаре в частном доме в Саратове погибли три человека

    Пожар в частном доме в Саратове унес жизни троих, одна женщина пострадала

    Tекст: Денис Тельманов

    Возгорание в двухэтажном доме в Саратове унесло жизни троих, одна женщина пострадала. В тушении участвовали 26 специалистов, площадь пожара составила 120 кв. метров.

    Как сообщает ТАСС, пожар возник в частном двухэтажном доме в Саратове, в результате происшествия погибли три человека.

    До прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались четыре человека, однако одна женщина была госпитализирована с травмами. В ходе тушения были найдены трое погибших.

    Общая площадь возгорания составила 120 кв. метров. Пожарные службы успешно ликвидировали пламя. На месте событий работали 26 специалистов, привлечено было четыре единицы техники.

    В данный момент дознаватели МЧС занимаются выяснением причины и обстоятельств возникновения пожара.

    «До прибытия сотрудников МЧС самостоятельно эвакуировались четыре человека, одна женщина была госпитализирована. В ходе тушения, к сожалению, обнаружены трое погибших», – говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Самаре локализовали возгорание в ресторане Prosecco9 на площади 200 кв. метров с помощью пожарных расчетов и сотрудников МЧС.

    В Хабаровске произошел пожар в гостинице, где крыша здания частично обрушилась.

    В пермском офисе партии «Единая Россия» произошел пожар, предположительно вызванный поджогом, при этом на месте обнаружены «коктейли Молотова», а камеры зафиксировали двух женщин.

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    27 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в церемонии спуска на воду нового ледокола

    Tекст: Валерия Городецкая

    На этой неделе президент России Владимир Путин примет участие в церемонии спуска нового ледокола на воду, а также проведет ряд встреч с членами правительства и Совета безопасности.

    Кроме того, в графике президента, опубликованном автором передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павлом Зарубиным, запланировано обращение к съезду профсоюзов, передает РИА «Новости».

    Путин также проведет встречи с членами правительства и Совета безопасности.

    В пятницу Путин провел совещание с Советом безопасности, на котором подчеркнул важность сотрудничества с партнерами на южном направлении.

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    27 октября 2024, 14:33 • Новости дня
    Лавров назвал слова Трампа о якобы угрозах ударить по Москве частью предвыборной кампании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров связал заявления Дональда Трампа о якобы угрозах нанести удар по Москве с предвыборной кампанией в США, подчеркнув нежелание комментировать ситуацию.

    Лавров выразил мнение, что заявления Трампа о якобы угрозах ударить по Москве сделаны в рамках его предвыборной кампании, передает РИА «Новости». Об этом дипломат сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

    Лавров отметил, что не хочет вмешиваться в американскую избирательную кампанию, но подчеркнул, что подобные заявления, вероятно, связаны с попытками кандидатов найти тезисы, которые могут повлиять на избирателей. «Я вам еще раз говорю, что не хочу комментировать, потому что сделано это заявление было очевидно в контексте избирательной кампании, и комментировать мне это не хочется», – добавил министр.

    По мнению главы российского МИД, соперники в президентской гонке в США сосредоточены на поиске заявлений, способных привлечь внимание и симпатии избирателей.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что якобы угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, если Россия будет преследовать Украину. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Трамп никогда не угрожал ударами по Москве, подчеркнув его спокойное и дипломатичное поведение на переговорах с Путиным. Российский лидер сообщил, что не помнит разговора с Трампом, в котором тот якобы угрожал ударом по Москве, и предложил не воспринимать такие заявления всерьез.

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    27 октября 2024, 16:58 • Новости дня
    ПВО предотвратила атаки дронов в Брянской и Калужской областях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы ПВО России предотвратили попытки атаки беспилотниками самолетного типа на территории Брянской и Калужской областей, уничтожив все четыре дрона, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, сегодня с 14.30 до 15.00 мск были пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Дежурные средства ПВО оперативно среагировали на угрозу и уничтожили два украинских дрона над Брянской областью и еще два – над Калужской областью.

    Ранее в воскресенье российские средства ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников на объекты в России, уничтожив пять дронов над Белгородской и Курской областями, а в Брянской области система ПВО успешно перехватила и уничтожила 12 украинских беспилотников.

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    27 октября 2024, 15:11 • Новости дня
    В Брянской области уничтожены 12 украинских БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Брянской области система ПВО успешно перехватила и уничтожила двенадцать украинских беспилотников, пытавшихся атаковать объекты на территории России, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, попытки киевского режима совершить террористические атаки на объекты на российской территории были пресечены в период с 13.30 до 14.30 мск.

    В результате скоординированных действий дежурных средств ПВО все беспилотники были успешно уничтожены над территорией Брянской области.

    Ранее российские средства ПВО предотвратили атаку украинских беспилотников, уничтожив пять дронов над Белгородской и Курской областями. Кроме того, сообщалось, что российская ПВО за ночь перехватила 51 украинский беспилотник, в том числе над Азовским морем.

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