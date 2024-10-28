Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Путин заявил о дисбалансах в экономике из-за санкций
Экономика России сталкивается с трудностями и дисбалансами, причиной которых стали санкции и кадровый дефицит, заявил президент Владимир Путин.
Президент потребовал работать над тем, чтобы закрепить и сделать более устойчивыми положительные тенденции, которые уже наблюдаются в отдельных секторах экономики, передает ТАСС.
В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с экономическими ведомствами страны. Ранее страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику.