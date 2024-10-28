Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
Песков: Путин на совещании сверит часы с экономическим блоком
В понедельник президент России Владимир Путин проведет совещание с экономическими ведомствами страны, которое пройдет в формате видеоконференции и будет посвящено вопросам народного хозяйства, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В понедельник президент России Владимир Путин проведет совещание с экономическими ведомствами страны по видеосвязи, передает ТАСС. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге, основная цель встречи – сверка часов в сфере народного хозяйства. На совещании Путин выступит со вступительным словом в открытом режиме, после чего проведет ряд закрытых встреч.
Песков отметил, что данное совещание является регулярным мероприятием. Помимо представителей экономического блока правительства, в нем примут участие руководство администрации и Центробанка. Пресс-секретарь сообщил, что совещание будет проходить в середине дня.
Также Песков отметил, что у президента запланирована целая череда закрытых встреч после окончания открытой части совещания. Это мероприятие является частью серии регулярных встреч Путина с ключевыми ведомствами и организациями страны, подчеркнул представитель Кремля.
Россия открыта для делового сотрудничества и дает выгодные условия для бизнеса, заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС. Также президент отметил значительное превышение ВВП стран БРИКС над показателями «Большой семерки», подчеркнув стабильный рост экономик.