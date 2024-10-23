Страны БРИКС указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику

Страны БРИКС в Казанской декларации указали на негативное влияние незаконных санкций на мировую экономику

Tекст: Дарья Григоренко

Как указали в Telegram-канале Кремля, по итогам XVI саммита БРИКС принята Казанская декларация стран объединения. «Мы глубоко обеспокоены отрицательным воздействием нелегитимных односторонних принудительных мер, включая незаконные санкции, на мировую экономику, международную торговлю и достижение целей устойчивого развития», – говорится в документе.

Из декларации следует, что «такие меры подрывают Устав ООН, многостороннюю торговую систему, устойчивое развитие и договоренности в сфере охраны окружающей среды». Они также негативно влияют на экономический рост, энергетику, здравоохранение и продовольственную безопасность, что приводит к ухудшению ситуации с бедностью и усугублению экологических проблем, уточняется в документе.

В декларации подчеркивается важность реформирования международной финансовой архитектуры для решения глобальных финансовых проблем. Участники заявляют о необходимости создания справедливой системы управления и укрепления роли национальных валют.

В тексте декларации отмечено, что высокий уровень долговой нагрузки в ряде стран ограничивает их бюджетные возможности. Это связано с внешними шоками, такими как колебания валютно-финансовой политики. Представители стран БРИКС считают, что необходимо комплексно решать вопросы международной задолженности, учитывая внутренние нормы каждой страны.

Также в декларации говорится о ключевой роли Нового банка развития (НБР) в поддержке инфраструктурных и устойчивых проектов. БРИКС поддерживает расширение финансирования в национальных валютах и укрепление инновационных механизмов. «Мы поддерживаем создание новой инвестиционной платформы для увеличения инвестиций в страны БРИКС», – говорится в документе.

Кроме того, обсуждается важность международных платежных систем и сотрудничества в области финансовых рынков. Приветствуется использование национальных валют в финансовых операциях и развитие корреспондентских сетей между банками. БРИКС намерен изучить возможность создания независимой трансграничной расчетной инфраструктуры BRICS Clear.

В декларации также подчеркивается значимость Пула условных валютных резервов БРИКС как механизма краткосрочного финансового обеспечения. Участники выражают поддержку его совершенствованию, включая использование альтернативных валют.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны за время российского председательства в БРИКС укрепили свои связи по всем направлениям.

В среду участники саммита БРИКС утвердили Казанскую декларацию, которая подводит итоги российского председательства. Президент России отметил, что российская сторона стремится укрепить авторитет БРИКС, сосредоточившись на решении глобальных проблем.