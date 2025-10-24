Суд в Москве восстановил право Блиновской на доли в «Садах Адыгеи»

Tекст: Ирма Каплан

Право собственности блогера Елены Блиновской на 100% долей в ООО «Сады Адыгеи» восстановлено по решению Арбитражного суда Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

Финансовый управляющий Мария Ознобихина подала заявление о возврате этих прав. Стоимость долей превышает 21 млн рублей.

Суд признал недействительными действия по уменьшению доли супруги брата Блиновской, Натальи Блиновской, в уставном капитале компании с 100% до 50% и включение в состав учредителей Людмилы Цулаевой с долей 50%. Эти изменения были оформлены решением участника общества в январе 2024 года.

Также в судебном решении недействительным признали выход Натальи Блиновской из числа участников, оформленный заявлением от 6 марта 2024 года. В результате суд восстановил право собственности Елены Блиновской на компанию и внес соответствующие изменения в ЕГРЮЛ.

Напомним, Блиновская и ее муж обвиняются в неуплате налогов на 918 млн рублей. Сообщалось, что она уже возместила около 30 млн. В марте суд приговорил ее к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Суд также отказал ей в предоставлении отсрочки от исполнения наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы по делу Блиновской арестовал 12 счетов в банках, элитные иномарки и мотоцикл Harley-Davidson. В сентябре стало известно, что Арбитражный суд арестовал связанные с Блиновской компании, среди которых «Аквакультура», «Сады Адыгеи» и «Перспектива».