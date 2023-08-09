Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.10 комментариев
По делу Блиновской арестованы счета, элитные иномарки и Harley-Davidson
Пресненский суд Москвы по делу Блиновской арестовал 12 счетов в банках, элитные иномарки и мотоцикл Harley-Davidson
В рамках уголовного дела о неуплате Еленой Блиновской и ее супругом налогов арестованы 12 счетов в нескольких банках, элитные иномарки, мотоцикл Harley-Davidson, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым автомобилям, сообщила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Речь идет о счетах в «Тинькофф банке», «Сбербанке», «Совкомбанке», «Промсвязьбанке» и ВТБ. Арестованы машины Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited, Mitsubishi Outlander, передает ТАСС.
Кроме того, арестованы 54 расчетных счета ряда компаний: «Оливия Групп», «Аквакультура», «Рыбная история», «Подари мечту», «Сады Адыгеи», «Алмаз» и других. Как следует из информации, представленной в открытых источниках, счета половины компаний принадлежат супругу Блиновской. Их ежегодная выручка превышает полмиллиарда рублей.
Решение об обеспечительных мерах пока не вступило в силу, его можно обжаловать в апелляционном порядке.
Напомним, за последнее время уголовные дела об уклонении от уплаты налогов были открыты против ряда блогеров, в том числе Елены Блиновской. В июле ей на три месяца продлили срок домашнего ареста по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов. Блиновская и ее муж обвиняются в неуплате налогов на 918 млн рублей. Сообщалось, что она уже возместила около 30 млн.