Лондон решил досрочно возвести новую дамбу от наводнений

FT: Британия построит новую плотину через Темзу на 20 лет раньше

Tекст: Мария Иванова

Лондону потребуется возвести новую защитную дамбу вместо существующего «Барьера Темзы» с опережением графика на два десятилетия, передает газета Financial Times.

Причиной такого решения стали климатические изменения и участившиеся экстремальные погодные условия, отмечает РИА «Новости».

«Плотину, возможно, придется заменить в период с 2050 по 2060 год, поскольку из-за участившихся экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, ворота дамбы используются чаще, чем предполагалось», – отмечает издание.

Анонимные чиновники пояснили, что интенсивная эксплуатация привела к быстрому износу сооружения и помешала ремонту. С момента постройки в 1983 году ворота закрывались более 220 раз, включая 50 раз в период с 2013 по 2014 год. Ожидается, что к 2035 году этот показатель достигнет 50 раз ежегодно.

Изначально планировалось использовать единственный защитный барьер до 2070 года. До его появления британская столица регулярно страдала от затоплений при разливах реки, а в городе действовала специальная система оповещений.

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