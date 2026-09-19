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Остекление многоквартирного дома повреждено в результате атаки БПЛА под Тулой
БПЛА повредили остекление многоквартирного дома под Тулой
Российские средства противовоздушной обороны сбили 14 украинских дронов над Тульской областью, в результате чего получило повреждения остекление многоквартирного дома в Суворове, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Миляев сообщил в «Максе», что 14 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. По словам губернатора, пострадавших нет, повреждено остекление многоквартирного дома города Суворова.
Руководитель Тульской области дополнительно предупредил граждан о текущей оперативной обстановке. Он отметил, что на территории региона по-прежнему сохраняется опасность новых атак беспилотных аппаратов.
Накануне ночью над территорией Тульской области силы ПВО поразили 45 украинских беспилотников.
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