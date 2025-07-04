Южнокорейские пограничники задержали перебежчика из КНДР

Tекст: Ирма Каплан

По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, в четверг вечером гражданин КНДР пересек военную демаркационную линию в среднезападной части демилитаризованной зоны, – сообщает агентство Yonhap.

«Военные идентифицировали данное лицо в районе демилитаризованной зоны... и провели обычную операцию по его сопровождению и обеспечению его безопасности», – сообщил представитель ОКНШ.

Соответствующие органы планируют провести совместное расследование в отношении задержанного, но пока никакой необычной военной активности Северной Кореи не наблюдалось.

Перебежчик не предоставил дополнительных подробностей о себе или мотивах своего поступка.

КНДР и Южная Корея разделены демилитаризованной буферной зоной шириной 4 км, которая надежно укреплена с обеих сторон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти КНДР сменили название переговорного здания на своей стороне границы, убрав из вывески слово «объединение» и обозначив новую политику.