Стало известно о переименовании переговорного здания КНДР на границе с Южной Кореей

Tекст: Ольга Иванова

КНДР в августе прошлого года изменила вывеску на здании для переговоров с Южной Кореей на северной стороне приграничного пункта Пханмунджом, сообщает РИА Новости. Вместо прежнего названия «Павильон объединения» теперь на фасаде написано «Пханмун Холл», что, по мнению министерства объединения Республики Корея, связано с политикой «двух государств» и отказом от идеи объединения с Южной Кореей.

Как уточнили в министерстве, прежняя табличка с названием «Тхонильгак» была демонтирована еще в январе прошлого года, а новая вывеска появилась в августе. Представитель министерства Ку Бен Сам на брифинге заявил: «Мы расцениваем это как часть усилий Северной Кореи по «стиранию образа объединения», осуществляемых в рамках враждебной концепции «двух государств», которую Пхеньян продвигает с прошлого года».

Ранее здание активно использовалось для межкорейских переговоров. В частности, в мае 2018 года здесь проходила вторая встреча на высшем уровне между тогдашним президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и Ким Чен Ыном.

Год назад несколько военнослужащих КНДР пострадали или погибли в результате детонации мин во время работ в демилитаризованной зоне на границе с Республикой Корея (РК). Также сообщалось, что военные КНДР, предположительно, ведут работы по строительству укреплений или длинной стены в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей.