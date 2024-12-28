Европейцы поменяли мнение об Украине слишком поздно

Tекст: Дмитрий Бавырин

Британская компания YouGov, специализирующаяся на анализе данных, провела опрос в семи странах Западной Европы – в самой Британии, в Германии, Дании, Испании, Италии, Франции и Швеции. В списке не хватает только Нидерландов и Польши, тогда были бы затронуты все основные спонсоры Украины в Европе.

Везде уровень поддержки Украины падает, а скепсис по поводу действий собственных правительств растет. Нигде количество тех, кто готов поддерживать Украину «до победы над Россией», больше не составляет абсолютного большинства.

Наиболее непримиримые – шведы, половина готова терпеть «до победы». В Дании и Британии таких сейчас относительное большинство – 40% и 36%, в остальных государствах «ястребы» в явном меньшинстве – от 28% в Германии до 15% в Италии.

За год (результаты предыдущего опроса по этой теме публиковали в январе) падение популярности таких вариантов ответа, которые понравились бы Владимиру Зеленскому, почти везде двузначное. Например, больше половины британцев той зимой хотели воевать «до победы».

За тот же период большинство тех, для кого предпочтительный вариант – переговоры с территориальными уступками со стороны Украины, стало абсолютным в Италии: 55%. В остальных странах континентальной Европы, за исключением скандинавских, такой вариант ответа набирает 43-46%, это относительное большинство (с учетом неопределившихся и затруднившихся с ответом)

Почти везде население в большинстве считает, что их правительства сделали недостаточно для победы Украины. Но нигде оно не готово увеличивать помощь Киеву со своей стороны: больше всего таких «доноров» в Швеции – 29%, меньше всего в Италии – 11%.

При этом в пяти из семи стран большинство опрошенных считают, будто в 2025 году военный конфликт завершится путем переговоров: от 47% в Дании до 36% в Италии. Большинство испанцев и шведов ставят на продолжение боевых действий.

Все это могло бы стать поводом для разговора о прозрении западных европейцев, но на сегодняшний день мнение европейцев о конфликте никакой значимости не имеет. Сами британцы из YouGov связывают эту перемену настроений с грядущим переездом в Белый дом Дональда Трампа, то есть мнение Трампа значимо, а европейцев – нет, оно вторично.

Некоторые конспирологи полагают, что социологические опросы в принципе не отражают общественного мнения так, чтобы на него ориентировались политики. Скорее, социологи подгоняют «мнение народа» под уже принятое решение властей.

Трамп еще не власть, но совсем скоро станет властью, а решения по Украине он вроде как уже принял: конфликт нужно сворачивать, Украине придется уступить, а рычагом влияния на Киев станет американская помощь.

В Axios подсчитали, что с января 2023 года Трамп как минимум 33 раза публично обещал, что закончит конфликт в короткие сроки. Это его самое многотиражное обещание, он даже поток мигрантов из Мексики обещал остановить реже – 32 раза.

Вера предвыборным обещаниям политиков, и в том числе (если не особенно) Трампа – это в известной мере демонстрация наивности. Но европейцы, кажется, верят, что смена курса Капитолийским холмом – это перспектива серьезная, и уже начинают подстраиваться под новый курс внутренне: год назад хотели победы над Россией, а теперь хотят переговоров.

«Ой, а что случилось?» – глумливо-риторически уточняют в таких случаях в блогах?

Помимо победы Трампа, случилось осознание того, что Европа этот конфликт не тянет – ни в плане скорости производства вооружений, ни чисто экономически, то есть так, чтобы не страдал уровень жизни населения. Уровень страдает, а население сигнализирует, голосуя за евроскептиков и заявляя о смене своих приоритетов социологам.

Однако евроскептики к власти всё равно не приходят, а все сигналы уходят в пустоту. Пускай во всем мире говорят о «смене трендов», в Евросоюзе всё обустроили так, чтобы еще пять лет ничего не менять, чего бы это жителям Евросоюза ни стоило. Об этом позаботится тандем Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас, людей максимально негибких и настроенных на то, чтоб продолжать разбивать лоб об стену.

Главный евродипломат Каллас, как бы споря с Трампом заочно, недавно заявила, что никакие мирные переговоры сейчас, по ее мнению, не нужны: лучше подождать, пока рухнет российская экономика.

В том числе из-за таких людей, как Каллас, которую сделали главой евродипломатии удивительно вовремя, мнение европейцев в широком и узком (еврокомиссаровском) смысле и не значимо: ни для России, ни для Трампа. Он уже всем кому мог объяснил, что ждать не хочет.

Подождать, наверное, все равно придется: уходящая администрация Джо Байдена оперативно докинула Киеву ресурсов еще на полгода боевых действий. Европейцы верят (а куда им деваться?), что Трамп может выйти из украинского проекта, оставив дальнейшее попечение Киева на совести Европы.

Пусть верят. Верить ли нам?

Победа Трампа, решимость его заявлений и характер новых назначений на государственные посты в США некоторых комментаторов внутри России тоже убедили в том, что в 2025 году Вашингтон так или иначе прекратит снабжение Киева и предложит приемлемую сделку Москве, дав тем самым конфликту иссякнуть.

Теоретически такое возможно вне зависимости от поведения Трампа. Геополитики в Вашингтоне рассуждают как инвесторы, и в истории бывали случаи, когда инвесторы выходили из того или иного проекта из-за перспективности контрагента. Самый известный пример – это Вьетнам, самый последний – это Афганистан, следующие на очереди, может, курды, а может, и украинцы. Всё может быть.

Правда, во Вьетнаме и Афганистане американцам приходилось воевать в том числе своими силами, тогда как нынешняя задача по ослаблению России, как стратегического противника, решается руками украинцев. Поэтому по-прежнему влиятельные «ястребы» в Вашингтоне оценивают нынешний формат конфликта как идеальный.

В их среде принято считать, что

США на этом конфликте зарабатывают, поскольку затраты на него – это не убытки, а перераспределение средств.

Да, Киеву приходится давать денег из американского бюджета, зато в бюджет идут налоги со сверхприбылей энергокомпаний, которые продают теперь европейцам ресурсы втридорога. А значительная часть выделенных средств вообще не покидает пределов США, поскольку направляется на американские оборонные предприятия.

Таким образом, чтобы настоять на своем, Трампу придется сломать через колено грандиозное лобби в рядах дипломатов, военных, сенаторов и его родной Республиканской партии, чьими спонсорами являются энергетические и оборонные конгломераты.

Он бодро начал и, учтя ошибки предыдущего срока, собрал команду людей по принципу личной преданности и готовности ломать байденовское наследие вопреки всему.

Иными словами, Трамп должен пожертвовать стратегическим интересом США и сверхприбылями американских компаний.

Но он может так сделать, потому что эгоцентричен, деспотичен, болезненно упрям – и желает отомстить всем, кто причастен к его поражению в 2020 году.

На этом невысказанном предположении и держатся надежды, будто приход Трампа в Белый дом кардинально изменит политику США в отношении Украины.

Как бы ни обернулось на самом деле, мнение европейцев об этих процессах значимым не станет. За последние три года все убедились, что европейцы слишком слабы в отстаивании собственных интересов, чтобы нужно было ориентироваться на их мнение. К пакету договоренностей с США их мнение прилагается бесплатно.