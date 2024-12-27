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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике

    Идеи Трампа о территориальных приобретениях доходчиво выражают мысль: государственный суверенитет означает больше, чем формальный статус, как это все привыкли считать.

    13 комментариев
    27 декабря 2024, 12:56 • Политика

    Запугивая НАТО «реваншизмом», украинцы врут только наполовину

    Запугивая НАТО «реваншизмом», украинцы врут только наполовину
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    На Украине придумали новый довод для НАТО, чтобы выпросить приглашение в альянс: Украина сможет напасть на Россию после послевоенного восстановления и прихода к власти реваншистов, а НАТО ее от подобного удержит. К таким угрозам нужно отнестись серьезно, поскольку они из разряда очевидных. Только устранять их нужно иначе.

    Владимир Зеленский не смирился с отказом НАТО пригласить Украину в альянс, но его попытки добиться этого с помощью окольных путей и нестандартных доводов остаются штурмом закрытых дверей.

    В Киеве регулярно рапортуют о «промежуточных успехах», но успехов нет. После личного конфликта Зеленского с премьерами Венгрии и Словакии – полноправными членами НАТО, граничащими с Украиной, Украина от альянса отдалилась еще сильнее. Точнее, альянс отшатнулся от ее руководства.

    Премьер-министру Словакии Роберту Фицо Зеленский предложил взятку в полмиллиарда евро из конфискованных у России средств за отказ Братиславы от возражений по поводу приглашения в НАТО. Ошалевший Фицо рассказал об этом всему миру (как шутят в словацкой прессе, «дабы не впасть в искушение»), а обозленный Зеленский в ответ «натравил» на него словацких же силовиков: проверьте, мол, премьера на предмет коррупционных связей с Россией.

    Видимо, совсем отчаялся сломить оборону Фицо, хочет теперь сменить власть в Словакии.

    Не факт, что у Зеленского в принципе есть время на то, чтобы дождаться нового правительства в Братиславе, но главная помеха на пути приглашения Украины в НАТО (пока без формального членства – Зеленский снизил аппетиты) – это не Словакия и даже не Венгрия Виктора Орбана. Это США, а также Германия.

    Смена власти там и там (уже утвержденная в США и весьма вероятная в Германии) для Зеленского в лучшую сторону ситуацию не меняет. Лидер партии ХДС Фридрих Мерц, имеющий наилучшие шансы стать новым канцлером, от идеи позвать Киев в НАТО энтузиазма тоже не испытывает. А в команде избранного президента США Дональда Трампа противников расширения альянса на Украину значительно больше, чем в команде уходящего президента Джо Байдена.

    Отсюда все «нестандартные ходы» Зеленского или, одним словом, истерика, нагляднее всего проявившаяся в попытке дать взятку Фицо.

    А вот в области «неожиданных доводов» в лидеры неожиданно выбился его бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его мнению, членство в НАТО предотвратит нападение Украины на Россию в том случае, если итоги текущего конфликта не устроят украинцев.

    «Потенциальную украинскую реваншистскую политику в отношении России в среднесрочной перспективе не следует недооценивать и списывать», – заявил он.

    По мнению Кулебы, реваншисты могут прийти к власти лет через десять после окончания войны – вслед за поколением, которое будет занято восстановлением страны. Они захотят «отвоевать территории» и «заставить Россию заплатить», когда Украина «поднимется с колен экономически».  

    «Это может показаться нелогичным, но единственный способ сдержать Украину от развязывания войны с Россией – сделать ее членом НАТО. Чтобы связать ее юридическими обязательствами не подвергать своих союзников риску войны с Россией», – резюмировал отставной министр.

    По поведению его сменщика в должности главы МИД Андрея Сибиги в общих чертах понятно, почему Кулеба теперь именно отставник.

    Считалось, что Кулебу «переиграл» глава президентского офиса и «серый кардинал» Зеленского Андрей Ермак, чтобы поставить своего человека. Очевидно, сыграл на нарциссизме и ревности начальника: Сибига работает тихо и старается не заслонить Зеленского от софитов, а Кулеба любит покрасоваться в кадре и много экспериментировал с «новыми медиа».

    В области пиара и работы со СМИ Кулеба талантливее своего бывшего руководства. Может показаться, что и в области комедийного искусства тоже. Но довод, что Украину надо брать в НАТО, чтобы она на Россию не напала, в его исполнении не классическая сценка «держите меня семеро, иначе я за себя не ручаюсь», а другая классическая ситуация: разговорчивый отставник позволяет себе больше честности, чем действующий дипломат.

    Если подобный довод произнесет Зеленский, это будет шантажом и приступом агрессивного сумасшествия. А в случае Кулебы, как неофициального лица, – это, так сказать, просто «аналитика» с наполовину правильными выводами (что неплохая статистика для украинской аналитики).

    То, что членство в НАТО в будущем «убережет» Украину от нападения на Россию, методологически не довод, поскольку опровергается практикой. В НАТО не испытывали восторга от вторжения своего члена – Турции – на Кипр, в Ирак и в Сирию, но предотвратить этого не смогли, несмотря на искреннее желание США прикрыть своих союзников – курдов.

    «Юридических обязательств» перед НАТО не вторгаться в другие страны у членов альянса не существует.

    А вот в том, что реваншисты на Украине обязательно появятся – и появятся тем быстрее, чем быстрее она «экономически встанет с колен» – Кулеба прав. Это в принципе неизбежно, причем дело даже не в Украине и ее врожденных пороках, а в механике исторического процесса.

    Чтобы у относительно крупной и неудовлетворенной итогами войны нации не возникло реваншистских настроений, эти настроения нужно прицельно выкорчевывать, а войну проиграть так, как это сделали Германия и Япония в 1945 году. Но даже в их случае подавление реваншистов – это был непрерывный внутренний процесс, который не прекращается до сих пор.

    А реваншистские настроения на Украине, в Прибалтике и Молдавии успешно вышли на свет через полвека после войны, в дремлющем состоянии пережив методы борьбы с ними со стороны и Сталина, и Брежнева с Андроповым.

    В общем, отменить реваншизм на Украине нельзя.

    Но, во-первых, его рост можно сдерживать. Во-вторых, можно отсрочить его появление – в том числе и мешая «экономическому подъему с колен».

    Практически любое межгосударственное соглашение в новых исторических обстоятельствах может быть аннулировано, поэтому в конфликтах, подобных российско-украинскому, сложно говорить об окончательной точке. Иными словами, усмирение Украины ради собственной безопасности – это тоже процесс постоянный. И задача России в том, чтобы его администрирование в будущем было максимально удобным вне зависимости от того, кто в новом экономическом сезоне воспрянет, а кто просядет.

    На практике это означает, что на всей Украине должен установиться лояльный России режим. Он должен отличаться от нынешнего примерно так же, как власть в Финляндии в 1950-х, которая изымала из библиотек антисоветскую литературу, отличалась от власти в Финляндии 1930-х, которая эту литературу печатала.

    Чтобы такое положение дел было более-менее прочным, нужен новый договор об обеспечении безопасности в Европе и разделе сфер влияния между Россией и Западом. Но это решение чисто гипотетическое и тоже из области отсрочек.

    Другой путь (не обязательно альтернативный, он может быть и параллельным) – это ослабление Украины до такой степени, чтобы она не могла представлять для России серьезной военной угрозы.

    Безопасная и застрахованная от реваншизма Украина – это Украина в других границах, с другим промышленным и военным потенциалом, с другим количеством населения.

    Основную работу по переходу Украины в новое агрегатное состояние выполняют Вооруженные силы России, а ее дипломаты и политики могут только закрепить результаты деятельности военных.

    С другой стороны, над выжиманием Украины досуха, но уже с собственными целями, работают страны НАТО. Поддерживая конфликт и вгоняя Украину в долги, они способствует ее депопуляции, уничтожению ее экономики и сокращению территорий. Вероятно, они продолжат эту поддержку до тех пор, пока Россия не ослабит украинскую угрозу до приемлемого для себя уровня, а то, что от Украины осталось, Запад, так уж и быть, интегрирует в себя.

    Украина в границах Галиции не сможет угрожать России даже с реваншистами и в составе НАТО. Но процесс достижения такого действительно крепкого мира может оказаться настолько долгим и дорогим, что это предопределит возвращение к промежуточным вариантам администрирования бандеровского реваншизма.

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    Запугивая НАТО «реваншизмом», украинцы врут только наполовину

    На Украине придумали новый довод для НАТО, чтобы выпросить приглашение в альянс: Украина сможет напасть на Россию после послевоенного восстановления и прихода к власти реваншистов, а НАТО ее от подобного удержит. К таким угрозам нужно отнестись серьезно, поскольку они из разряда очевидных. Только устранять их нужно иначе. Подробности

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