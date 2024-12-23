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    23 декабря 2024, 11:08 • Политика

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    Ряды недругов Украины в ЕС пополнит еще одна страна
    @ Georgi Paleykov/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В Болгарии, как это часто бывает в переломные моменты истории, сменили внешнеполитическую позицию на противоположную. Теперь болгары не хотят заключать с Владимиром Зеленским соглашение о совместном обеспечении безопасности и могут присоединиться к фронде Венгрии и Словакии. А разгадка одна – Дональд Трамп.

    Неформальный «антиукраинский клуб» в Европе пополнился третьей страной: на сторону тех, кому Владимир Зеленский не товарищ, неожиданно перешла Болгария. Ее вероятный будущий премьер Бойко Борисов отказался заключать с Киевом соглашение по совместному обеспечению безопасности.

    Это соглашение является своего рода обязательной повинностью для государств ЕС, которой избежали только те, кто при этом не состоит в НАТО, а также Венгрия, Словакия – и вот теперь Болгария. Вопрос уже был решен в пользу Киева, а в канцелярии правительства в Софии составили пакет документов для торжественного подписания с Владимиром Зеленским, но Борисов, чья партия ГЕРБ взяла большинство на последних парламентских выборах, заявил о «несвоевременности» документа.

    Вместе с партиями, которые относят к русофильским, голосов у людей Борисова хватит, чтобы «заморозить» нужное для Киева соглашение (действительно нужное; Болгария, помимо прочего, значимый производитель боеприпасов). Но прежде такой ситуативный альянс сложно было себе представить: тот же Борисов был горячим сторонником «линии НАТО» и поддержки Зеленского.

    Иначе, казалось, и быть не могло: Борисов ярый русофоб – и был русофобом даже тогда, когда это не было модным ни в Болгарии, ни даже в Евросоюзе. В общей сложности он пробыл в кресле премьера почти 12 лет, добившись устойчивой ненависти к себе со стороны большей части граждан. Борисова называют «крестным отцом», попрекают связями с одиозными олигархами турецкого происхождения и уличают в диктаторских методах.

    А еще он враг России. Враг старый, последовательный и убежденный.

    С тех пор, как ГЕРБ в 2021 году впервые проиграла парламентские выборы, выборы в Болгарии проходят в среднем раз в полгода, поскольку ни одна из сложившихся с тех пор коалиций не стала устойчивой. Противоборствующие силы предавали друг друга, после чего предлагали болгарам переголосовать. Болгары переголосовывали, но лучше не становилось. Идея «жить без Борисова» нравилась большей части страны, но политически оказалась нежизнеспособной.

    Три с лишним года метаний закончились тем, что Борисов вернет себе власть. Изначально это не сулило российско-болгарским отношениям ничего хорошего, а ведь они не так давно едва удержались от полного разрыва. Однако в Брюсселе возвращение Борисова тоже восприняли без энтузиазма, несмотря на его пронатовские позиции.

    Еврочиновники поощряли как направленные на Борисова «майданы» внутри Болгарии, так и политические силы, собранные по «антиборисовскому» принципу. Потому что разделяли мнение о Борисове как о коррупционере, деспоте и устаревшем типаже. Но свой маневр в отношениях с Киевом и в деле обязательств перед ним Борисов осуществил не из мести Евросоюзу.

    Бывший-будущий премьер по своему прошлому и по своему типажу «силовик». Силу он уважает как в себе, так и в других. И на уровне инстинкта чувствует, за кем силы больше. А это в Болгарии (как и в большей части Европы) – США.

    Проевропейским политиком Борисов стал только из-за того, что всегда был проамериканским. Чувствуя, какие ветры дуют с Капитолийского холма, он поворачивается вслед за ними как флюгер.

    Лидер ГЕРБ (то есть партии «Граждане за европейское развитие Болгарии») не скрывает, что сменил свое мнение и больше не хочет торопиться с соглашением по Украине из-за победы Дональда Трампа на выборах в США и «инициатив ЕС».

    В плане «инициатив» он, судя по всему, имеет в виду Венгрию и премьер-министра Виктора Орбана. Он тоже четко ориентирован на США, но иначе, нежели Борисов. Если болгарин сохраняет верность любому правительству в Вашингтоне, то Орбан только республиканцам и лично Трампу, возвращение которого воспринимает как большую личную победу и «шанс для всей Европы, шанс для всего мира».

    Сейчас фронда Орбана в отношении Брюсселя дошла до того, что он отказывается не только вводить новые санкции против России, но и продлевать действующие (а это по графику должно произойти в январе), пока Трамп не вступил в должность и не выразил свою позицию по будущим отношениям с Киевом и Москвой.

    Это Орбан заявил на заседании Совета ЕС (то есть лидеров стран Евросоюза) в присутствии самого Зеленского. Украинский гость был откровенно разозлен и на прошедшей после этого пресс-конференции сорвался на истерику и личное хамство в адрес Орана: такие, мол, как он, посредники и партнеры нам не нужны. В МИД Венгрии и канцелярии Орбана в ответ дали понять, что комментировать такое – ниже их достоинства.

    Вполне отвратительную сцену, если верить утечкам в СМИ, Зеленский на том же заседании Евросовета разыграл и перед премьер-министром Словакии Робертом Фицо, после чего тот пригрозил Киеву «серьезным конфликтом».

    Главный повод – Киев отказывается осуществлять транзит российского газа в ЕС после 2025 года, а Словакия от этого газа серьезно зависит. При этом Зеленский не просто упрямится, а как будто издевается над Фицо. Например, заявил, что готов прокачивать газ, если Словакия не будет за него России платить, и что готов выдать Братиславе полмиллиарда евро за счет конфискованных активов РФ, если Фицо снимет свое вето на приглашение Украины в НАТО.

    Теперь премьер Словакии собирается лететь в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и уже дал понять, что позиция Братиславы по Украине ужесточится. Фицо и прежде занимал сторону Орбана, но в плане фронды против лоббистов Киева в Брюсселе во главе с Урсулой фон дер Ляйен был довольно аккуратен и лишний раз в конфликт старался не вступать. А теперь конфликт, напомним, обещан «серьезный».

    Если Борисов, как ожидается, сформирует новое правительство, в Восточной Европе может сложиться консервативный треугольник Будапешт – Братислава – София, как опора лично Дональда Трампа и антиукраинских сил в ЕС.

    Но мотивы у лидеров этих стран будут разные. Если Трамп вдруг передумает и решит продолжать войну с Россией до последнего украинца, Орбан искренне этому расстроится (так как это противоречит экономическим интересам Венгрии), а Борисов с рвением подпишется на сколь угодно опасную антироссийскую авантюру, вплоть до ввода войск НАТО на Украину и приглашения Киева в альянс. Такой человек.

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