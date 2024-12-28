В Грузии назвали причины американских санкций против Иванишвили

Причиной американских санкций против Иванишвили назван отказ открыть «второй фронт» против России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Депутат от «Грузинской мечты» Владимир Божадзе напомнил, что в самом начале СВО тогдашняя посол США в Грузии Келли Дегнан провела встречу с Бидзиной Иванишвили и предложила «включить Грузию в разные процессы, в том числе ввести двусторонние санкции против России и открыть против нее «второй фронт».

«Ни тогда, ни сейчас и ни в будущем Иванишвили не уступил интересы своей страны», – сказал парламентарий.

«Вот в чем реальная причина, по которой наказан Бидзина Иванишвили», – сказал Владимир Божадзе. По его словам, «никого в «Грузинской мечте» санкциями не испугать, так как правящая партия отстаивает интересы государства и народа».

«Лучше быть наказанными за мир и стабильность, чем допустить «украинизацию» Грузии. Лучше так, чем красные ковровые дорожки, которыми встречают (лидера украины Владимира) Зеленского», – сказал депутат.

Его коллега из «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия сказал, что Бидзина Иванишвили «отвел от Грузии огромную опасность», не согласившись на «второй фронт» и прямые санкции против России.

«Уходящая администрация США, наряду со многими вредными делами, санкционирует патриота Грузии якобы за пророссийскую позицию. Это необъективность и это двойные стандарты, так как не существует ни единого факта пророссийских действий со стороны Бидзины Иванишвили. Это трагикомедия!» – заявил этот парламентарий от правящей партии.

Также, по его словам, официальный Тбилиси «максимально сдерживается, чтобы не ответить как следует Зеленскому, который поблагодарил США за эти санкции».

«Эта благодарность Зеленского подтверждает, чего хотели от Грузии в 2022 году все эти люди в США, ЕС и их грузинские агенты, – сказал Ираклий Кирцхалия. – Что касается Зеленского, его страну сровняли с землей, там миллионы беженцев и сотни тысяч погибших. И на этом фоне вводятся санкции против Иванишвили, который уберег Грузию от такого сценария».

Власти США ввели санкции в отношении Бидзины Иванишвили. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. По его словам, США обвиняют Иванишвили в том, что он «подрывал демократическое и евроатлантическое будущее Грузии в интересах Российской Федерации». Включение в санкционный список означает заморозку активов Иванишвили в США и запрет американским гражданам и компаниям вести с ним бизнес.