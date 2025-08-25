Его помнят в основном как актера – прежде всего по «Пацанам» и «Холодному лету пятьдесят третьего…». Сам он, однако, главным в своей жизни считал вовсе не актерство. Сценарист, актер, режиссер Валерий Приёмыхов (1943–2000) ушел из жизни 25 лет назад.0 комментариев
Грузинские радикалы напали на американца, приняв его за россиянина
Группа грузинских радикалов напала на проспекте Руставели на гражданина США, приняв его за россиянина, инцидент был исчерпан после вмешательства полиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
О случившемся в ночь на понедельник рассказал очевидец – бывший глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили.
«Около 50-60 участников акции протеста, большинство из них под воздействием алкоголя или наркотических веществ. Кричат, ругаются, плюются. Один из самых агрессивных закричал: «Смотрите, идет русский!». Толпа напала на туриста, и если бы не своевременное вмешательство полиции, наверное, убила бы на месте. Полиция спасла туриста от нетрезвой толпы. Я подошел к этому молодому человеку, который был очень напуган. И вот неожиданность – это был гражданин США Люк Гаррет, приехавший познакомиться с достопримечательностями Грузии», – рассказал Леван Николеишвили в социальных сетях.
По словам бывшего начальника Генштаба Грузии, в настоящее время все те, кто продолжают с ноября прошлого года митинговать на проспекте Руставели за «европейский выбор Грузии», «либо нездоровы, либо наркоманы, либо пьяницы и бомжи, они – безродные подонки».
«Спасибо господу Богу и полиции, которые отвели беду, радикальная толпа хотела забить гражданина США», – написал он.
Пост вызвал большое число комментариев. Пользователи требуют «прекратить маразм на Руставели», обращаются к властям «закончить с лояльностью и положить конец происходящему в центре города», призывают «отправить в тюрьму виновных», отмечают, что «даже если это был бы русский турист, такое отношение не отражает менталитет грузин к гостям».