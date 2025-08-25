Грузинские радикалы напали на американца, приняв его за россиянина

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

О случившемся в ночь на понедельник рассказал очевидец – бывший глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили.

«Около 50-60 участников акции протеста, большинство из них под воздействием алкоголя или наркотических веществ. Кричат, ругаются, плюются. Один из самых агрессивных закричал: «Смотрите, идет русский!». Толпа напала на туриста, и если бы не своевременное вмешательство полиции, наверное, убила бы на месте. Полиция спасла туриста от нетрезвой толпы. Я подошел к этому молодому человеку, который был очень напуган. И вот неожиданность – это был гражданин США Люк Гаррет, приехавший познакомиться с достопримечательностями Грузии», – рассказал Леван Николеишвили в социальных сетях.

По словам бывшего начальника Генштаба Грузии, в настоящее время все те, кто продолжают с ноября прошлого года митинговать на проспекте Руставели за «европейский выбор Грузии», «либо нездоровы, либо наркоманы, либо пьяницы и бомжи, они – безродные подонки».

«Спасибо господу Богу и полиции, которые отвели беду, радикальная толпа хотела забить гражданина США», – написал он.

Пост вызвал большое число комментариев. Пользователи требуют «прекратить маразм на Руставели», обращаются к властям «закончить с лояльностью и положить конец происходящему в центре города», призывают «отправить в тюрьму виновных», отмечают, что «даже если это был бы русский турист, такое отношение не отражает менталитет грузин к гостям».