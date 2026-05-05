Спасенная жительница Красноармейска рассказала об убийствах людей дронами ВСУ
Украинские военные целенаправленно уничтожили источники питьевой воды в городе, а над единственным уцелевшим устроили смертельную охоту на людей с помощью беспилотников, рассказала спасенная жительница Красноармейска.
Свидетельства преступлений украинской армии раскрыла эвакуированная горожанка по имени Дина, передает ТАСС.
Женщина сообщила, что солдаты противника намеренно разрушили почти все источники водоснабжения в округе.
В результате на несколько улиц остался всего один колодец, над которым постоянно дежурили вражеские беспилотники. «Прямо возле колодцев убивали людей, приходилось нам собираться и хоронить», – рассказала очевидица.
Красноармейск представляет собой крупный логистический и промышленный центр Донбасса. Ожесточенные бои за этот населенный пункт продолжались несколько месяцев. В декабре 2025 года силы российской группировки «Центр» полностью освободили город.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Красноармейске силовики обнаружили десятки стихийных захоронений убитых украинскими дронами мирных жителей.
Российский офицер рассказал о повторных ударах беспилотников ВСУ по погибшим людям для устрашения населения.
Министерство обороны России сообщило о целенаправленных атаках украинских военных на убежища горожан.