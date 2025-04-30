Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
Шойгу заявил об отсутствии иллюзий насчет договороспособности Украины
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в обращении на II сессии заседания представителей стран БРИКС по вопросам безопасности заявил, что российская сторона не имеет иллюзий относительно договороспособности Украины.
Он напомнил, что Киев систематически нарушает собственные обязательства, в частности привел в пример саботаж тридцатидневного моратория на удары по энергетическим объектам и многочисленные нарушения пасхального перемирия, сообщает ТАСС.
Шойгу отметил, что к таким действиям украинское руководство подталкивают страны Европы. По его словам, европейские государства заинтересованы в затягивании конфликта и препятствуют нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива президента России Владимира Путина предусматривает начало прямых переговоров с Киевом.
Кремль подчеркнул готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, однако официальный ответ от Киева не поступил.
В свою очередь, Соединенные Штаты предупредили о прекращении посредничества в переговорах по Украине при отсутствии ощутимых результатов и подчеркнули важность продвижения сторон.