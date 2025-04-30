Шойгу заявил об отсутствии иллюзий насчет договороспособности Украины

Tекст: Ольга Иванова

Он напомнил, что Киев систематически нарушает собственные обязательства, в частности привел в пример саботаж тридцатидневного моратория на удары по энергетическим объектам и многочисленные нарушения пасхального перемирия, сообщает ТАСС.

Шойгу отметил, что к таким действиям украинское руководство подталкивают страны Европы. По его словам, европейские государства заинтересованы в затягивании конфликта и препятствуют нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива президента России Владимира Путина предусматривает начало прямых переговоров с Киевом.

Кремль подчеркнул готовность российской стороны к переговорам с Украиной без предварительных условий, однако официальный ответ от Киева не поступил.

В свою очередь, Соединенные Штаты предупредили о прекращении посредничества в переговорах по Украине при отсутствии ощутимых результатов и подчеркнули важность продвижения сторон.