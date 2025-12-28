  • Новость часаСвет, вода и тепло пропали в нескольких районах Киева
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россиянам напомнили, какие законы вступят в силу с 1 января
    Удары возмездия ВС России вызвали тревогу на восточном фланге НАТО
    Военный эксперт Кнутов объяснил массированный удар возмездия по Украине
    Лавров дал совет правительству Японии
    Росатом «развернул работы» над АЭС «Пакш-2»
    Путин: Успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ
    Захарова прокомментировала видео празднования Рождества на Украине
    Гроссмейстер Карлсен бурно отреагировал на проигрыш россиянину Артемьеву
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    23 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    5 комментариев
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    3 комментария
    28 декабря 2025, 10:05 • Общество

    Россия перешла к новому этапу борьбы с коррупцией

    Россия перешла к новому этапу борьбы с коррупцией
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Борьба с коррупцией в России приобрела в 2025 году особую значимость. Серия громких дел и судебных процессов продемонстрировала не только масштаб проблемы, но и усиление внимания правоохранителей к злоупотреблениям во власти. Как говорят эксперты, принимаемые меры носят сегодня системный, а не показательный характер, существующие механизмы борьбы действительно работают и дают результаты.

    Уходящий год запомнился большим количеством новостей о коррупционных расследованиях. Только за первые девять месяцев 2025 было возбуждено 24 тыс. соответствующих уголовных дел, что на 16% больше показателей 2024 года, пишет РБК. Целая череда обысков и следственных действий в администрациях городов и регионов затронула руководителей муниципалитетов, заместителей мэров, вице-губернаторов и бывших глав регионов, а также министров региональных правительств.

    Кроме того, в центре внимания оказались события на федеральном уровне, о чем красноречиво свидетельствует дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова и других высокопоставленных сотрудников военного ведомства, в том числе экс-главы «Оборонлогистики» Антона Филатова. В 2025 году по коррупционным делам было арестовано имущество на 24,5 млрд рублей.

    Фигурантами громких антикоррупционных дел также становились судьи. В августе Красногорский городской суд Московской области конфисковал имущество бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его близких на сумму 13 млрд рублей. В сентябре Генпрокуратура подала иск об изъятии у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова почти сотни объектов недвижимости на сумму девять млрд рублей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что власти страны последовательно ведут борьбу с коррупцией. «Это явление, которое есть повсеместно. Разные страны и объединения с разной эффективностью борются с этим злом. Что касается нашей страны, то здесь работа ведется без кампанейщины. Она ведется планомерно, целенаправленно, на регулярной основе», – говорил Песков.

    В течение всего года предпринимались различные усилия на законодательном уровне ради усиления борьбы с коррупцией. Президент России Владимир Путин, в частности, ввел своим указом дополнительные механизмы раскрытия информации о ценных бумагах для повышения прозрачности финансовых операций, а правительство дополнило правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, уточнив категории, не подлежащих независимой экспертизе.

    В декабре группа депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов по совершенствованию антикоррупционной деятельности. Как пояснял глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, главная цель – сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной. Эту инициативу тут же поддержали в Совете Федерации, о чем заявил сенатор Андрей Клишас.

    «Это очередной шаг к обеспечению прозрачности и подотчетности в современных условиях, когда многие коррупционные действия, благодаря цифровизации, становятся более заметными, а повышение уровня взаимодействия государственных органов позволяет сделать контроль постоянным, оперативным и, соответственно, эффективным», – говорил Пискарев.

    В экспертной среде отмечают, что нынешняя антикоррупционная компания во многом отличается от событий в середине нулевых годов, сегодня уже виден заметный системный сдвиг. Эти успехи напрямую влияют на развитие российской экономики и стабильность в обществе.

    «Масштабы отдельных коррупционных деяний последних лет наносили прямой ущерб экономической и оборонной безопасности страны. Можно констатировать, что в 2025 году появилось больше политической воли для контроля и привлечения виновных к ответственности», – отметила Дина Крылова, заведующая лабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ.

    Для выработки системного подхода в этом вопросе, по ее словам, необходима оценка наиболее уязвимых для государства сфер. «Нужно конкретно фиксировать риски там, где они критичны. В том же Минобороны есть должности, где чиновник в силу полномочий не может нанести масштабный ущерб нацбезопасности. Поэтому сосредоточиться следует на том круге лиц, которые распоряжаются значительными финансами, государственным имуществом и принимают ключевые решения», – пояснила эксперт.

    «Коррупция – это бизнес и часть теневой экономики,

    построенной на использовании публичного властного ресурса с целью получения выгоды. Только одними силовыми методами этот бизнес не сломать. В России для чиновников за коррупцию предусмотрена гуманная уголовная ответственность, а ведь такие преступления иногда можно рассматривать как реальную измену государству», – считает Кирилл Кабанов, член Совета при президенте по правам человека (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета.

    Кроме ужесточения уголовной ответственности, отмечает правозащитник, требуются эффективные неформальные механизмы и постоянный многоуровневый мониторинг коррупционных рисков в сфере госзакупок. «Все, что работало в середине 2000-х, сегодня требует модернизации. Подходы меняются, и нам нужна актуальная система выявления реальных угроз», – добавил член СПЧ.

    По словам Кабанова, в 2025 году велась активная борьба с казнокрадством, однако на смену традиционным схемам могут прийти новые – цифровые. «Сегодня, к сожалению, появляются значительные риски хищений в сфере цифровизации и искусственного интеллекта», – полагает правозащитник.

    «Власть чувствует себя уверенно, потому на борьбу с коррупцией в армии и в других структурах на фоне СВО созрел запрос со стороны населения.

    С моей точки зрения, это противодействие должно касаться не только чиновников, но и сотрудников госкорпораций, особенно испытывающих финансовые трудности», – добавил Александр Разуваев, член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск менеджеров.

    По его словам, успехи в борьбе с коррупцией в 2025 году стали одним из достижений власти, так как они повышают эффективность экономики. «По мировым меркам в России сохраняется средний уровень коррупции, а сейчас, возможно, даже ниже среднего. А высоким он был в период перераспределения госсобственности», – заключил эксперт.

    По мнению политолога Павла Салина, основные антикоррупционные усилия в 2025 году были сфокусированы на региональном и муниципальном уровне с целью стимулировать местные элиты к работе с минимальными коррупционными издержками. «Речь идет скорее не о создании новых институтов, а об информационной кампании, призванной оказать психологическое давление на некоторые части элиты, чтобы снизить ее коррупционные аппетиты», – считает эксперт.

    При этом в отличие от прошлых периодов, когда под лозунгом борьбы с коррупцией нередко происходило перераспределение контроля над финансовыми потоками, сейчас на местном и региональном уровнях развернута более системная работа, полагает Салин.

    Одним из драйверов усиления борьбы с коррупцией в 2025 году было общественное давление.

    Оно организовывалось прежде всего военкорами, «которые имели обратную связь, находились вблизи участников событий и понимали, что, где и как реализовывается». «Недаром президент Владимир Путин лично встречался и откровенно беседовал с военкорами. В целом наблюдался позитивный и широкий общественный резонанс от того, что за коррупционные нарушения к ответственности привлекают и высокопоставленных чиновников», – отметила Крылова.

    По мнению Александра Разуваева, нынешняя волна задержаний и обысков нацелена на выработку долгосрочной стратегии и создание реальных сдерживающих механизмов. «В России многие решения принимаются с расчетом на перспективу. Сегодня у чиновников появился лишний повод задуматься, стоит ли ввязываться в коррупционные схемы. Недавно один из высокопоставленных госслужащих рассказывал мне, что в их ведомстве о коррупции уже давно забыли, а работать приходится практически без выходных», – поделился финансовый аналитик.

    При этом антикоррупционная волна 2025 года заметно отличается предыдущих кампаний середины 2010-х годов, отмечает Крылова, «потому что ответственные лица на самых высоких уровнях стали воспринимать коррупцию не как гипотетическую, а абсолютно реальную угрозу государству, национальной экономике и нашей безопасности».

    «Нынешняя кампания носит более масштабный характер –

    она охватывает не только высокопоставленных лиц, но и чиновников различного уровня. Страна меняется в лучшую сторону, и повсеместная коррупция постепенно уходит в прошлое. Сегодня чиновники всерьез задумываются о рисках, связанных со взяточничеством», – отметил Александр Разуваев, добавив, что громкие дела 2025 года оказывают сдерживающее влияние как на бытовую, так и на деловую коррупцию.

    По его словам, аналогичный антикоррупционный тренд наблюдается и в других странах СНГ. «Я слежу за ситуацией в Казахстане, Белоруссии, Азербайджане... Мы видим начало серьезной перестройки внутри властно-экономических элит. В перспективе результаты этой системной работы могут положительно повлиять на капитализацию российского фондового рынка, поскольку повысится прозрачность и инвестиционная привлекательность компаний», – заключил финансовый аналитик.

    Одним из ключевых событий 2025 года, по мнению Дины Крыловой, стала лекция председателя Конституционного суда России Валерия Зорькина на Петербургском международном юридическом форуме, где он обозначил борьбу с коррупцией в правоохранительной и судебной системе как приоритетную задачу. «Зорькин прямо и открыто поднял эту важную тему, что свидетельствует о внимании к проблеме на самом высоком уровне. Для привлечения инвестиций и развития бизнеса необходимы системные антикоррупционные меры именно в этих сферах», – считает эксперт.

    С точки зрения Крыловой, в перспективе борьба с коррупцией в России будет эволюционировать от резонансных случаев к планомерной институциональной работе. «Сегодня основные усилия сконцентрированы на решении стратегических задач, связанных с обеспечением национальной безопасности. По мере их выполнения появится возможность для более глубокой и комплексной работы в других важных направлениях», – полагает Крылова.

    Главное
    Минобороны показало кадры с военными группировки «Запад» в Купянске
    Маск заявил о произошедшем «великом замещении» в Европе
    Путин провел встречу с Назарбаевым в Кремле
    На Западе указали на смену позиции Макрона по России
    Бастрыкин потребовал доклад по убийству из-за зарплаты на стройке в Москве
    Стало известно о двух выступлениях Долиной в канун Нового года
    Мясников осудил поведение «антистатиночников» в праздники

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    Перейти в раздел

    На Украине перетряхивают «слуг» Зеленского

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации