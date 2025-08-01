Путин заявил о невозможности навязать обществу борьбу с коррупцией извне

Tекст: Вера Басилая

«Коррупция – это то негативное явление в обществе, которое характерно для очень многих, если вообще не для всех стран», – заявил Путин, комментируя ситуацию вокруг НАБУ на Украине,

Он подчеркнул, что главное – не сам факт коррупции, а уровень ее распространенности и готовность общества бороться с этим явлением, передает ТАСС.

Путин напомнил, что эффективная борьба с коррупцией невозможна без желания и усилий самого общества. «А это, если общество влияет на такие процессы, уже часть демократии. Но демократию нельзя привнести извне. Так же, как нельзя извне бороться с такими явлениями, как коррупция», – отметил президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская власть имеет законные основания, в отличие от украинской.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что большая часть средств, которые США и Европа выделили на Украину, была разворована.