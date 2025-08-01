Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.13 комментариев
Путин назвал коррупцию проблемой для всех стран
Путин заявил о невозможности навязать обществу борьбу с коррупцией извне
Коррупция есть во всех странах, основная проблема заключается не в ее наличии, а в том, насколько общество готово и способно само с ней бороться, заявил президент России Владимир Путин.
«Коррупция – это то негативное явление в обществе, которое характерно для очень многих, если вообще не для всех стран», – заявил Путин, комментируя ситуацию вокруг НАБУ на Украине,
Он подчеркнул, что главное – не сам факт коррупции, а уровень ее распространенности и готовность общества бороться с этим явлением, передает ТАСС.
Путин напомнил, что эффективная борьба с коррупцией невозможна без желания и усилий самого общества. «А это, если общество влияет на такие процессы, уже часть демократии. Но демократию нельзя привнести извне. Так же, как нельзя извне бороться с такими явлениями, как коррупция», – отметил президент.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская власть имеет законные основания, в отличие от украинской.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что большая часть средств, которые США и Европа выделили на Украину, была разворована.