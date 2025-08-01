Большая часть релокантов скрывалась от призыва за границей из малодушия, без политической подоплеки, и они хотели бы вернуться в Россию. Но у антироссийских организаций на их счет другие планы.13 комментариев
Путин заявил о законности российской власти в отличие от украинской
Действующая власть в России сформирована в строгом соответствии с Конституцией, в отличие от украинской власти, заявил президент России Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин заявил, что российская власть сформирована строго в соответствии с Конституцией, передает ТАСС.
«Все-таки наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации, и сформирована власть строго в соответствии с Основным законом государства. Чего не скажешь об Украине», – заявил Путин, комментируя недавние заявления Владимира Зеленского о переговорах и смене власти в России.
Путин добавил, что не намерен вдаваться в детали, но, по его мнению, нынешняя украинская власть не опирается на конституционные нормы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают это необходимым.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для легитимности власти и возможности переговоров Киев должен соблюдать конституционные процедуры.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему на Украине не осталось никакой законной власти.