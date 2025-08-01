Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин заявил, что российская власть сформирована строго в соответствии с Конституцией, передает ТАСС.

«Все-таки наш политический режим основан на Конституции Российской Федерации, и сформирована власть строго в соответствии с Основным законом государства. Чего не скажешь об Украине», – заявил Путин, комментируя недавние заявления Владимира Зеленского о переговорах и смене власти в России.

Путин добавил, что не намерен вдаваться в детали, но, по его мнению, нынешняя украинская власть не опирается на конституционные нормы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не возражает против паузы в переговорах с Киевом, если украинские власти считают это необходимым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что для легитимности власти и возможности переговоров Киев должен соблюдать конституционные процедуры.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему на Украине не осталось никакой законной власти.