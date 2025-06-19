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Песков заявил о необходимости законной власти на Украине
Песков подчеркнул отсутствие конституционных полномочий у руководства Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о необходимости соблюдения Украиной конституционных процедур для легитимности власти и возможности переговоров.
Песков заявил о важности наличия на Украине законного руководства, передает ТАСС. По словам пресс-секретаря президента России, нынешнее руководство страны не обладает полномочиями, предусмотренными конституцией Украины. Песков отметил, что для проведения переговоров необходимо разрешить данный вопрос.
Отвечая на вопрос о возможности переговоров с Владимиром Зеленским при условии его переизбрания в законном порядке, Песков подчеркнул: «Это же будет тогда выбор украинского народа в рамках демократической процедуры».
Он также уточнил, что важна процедура, предусмотренная конституцией Украины, а последнее заявление президента России касается именно необходимости ее выполнения. «Потому что та ситуация, которая сейчас, если прочитать конституцию, становится понятно, что такая ситуация не предусмотрена», – отметил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что готов встречаться со всеми, включая Владимира Зеленского, чтобы завершить переговоры.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом и подчеркнул, что Зеленский является неадекватным руководителем.