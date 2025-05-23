Лавров заявил о ключевом значении легитимности Зеленского при подписании договора

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «неадекватности» Владимира Зеленского как руководителя, передает ТАСС.

По мнению Лаврова, если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, становится очевидно, что Зеленский – «неадекватный руководитель». Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

Глава МИД России также подчеркнул, что вопрос о легитимности Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение при подписании мирного соглашения с Украиной. Лавров отметил, что на этапе подписания легитимность тех, кто подпишет соглашение, станет решающим фактором, так как новые власти могут поставить под сомнение достигнутые договоренности.

Сергей Лавров добавил, что президент России Владимир Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского и его режима», но при этом российская сторона не отказывается от контактов с Киевом, чтобы согласовать принципы урегулирования, которые устроят всех.

Кроме того, Лавров считает самым простым путем для урегулирования конфликта на Украине требование к Киеву отменить законы, которые, по его мнению, напрямую нарушают Устав ООН. Он отметил, что западным странам, которые проявляют активность в этом вопросе, следует именно этого добиваться от украинских властей.

Ранее российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с делегацией Украины не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что подпись Украины под возможными договоренностями должна быть легитимна.