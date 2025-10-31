Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Сын Медведева высказался против смертной казни за коррупцию в России
Российская сторона не может прямо заимствовать китайские меры против коррупции из-за различий традиций, заявил руководитель проектов партии «Единая Россия» Илья Медведев.
Китайскую модель с жесткими наказаниями, вплоть до расстрелов, невозможно внедрить в России, заявил Медведев, пишет Ura.ru.
«В Китае вообще расстреливают. Мы так делать не будем. Хотя в некоторых случаях это было бы полезно», – отметил Медведев, указывая на разницу в подходах к борьбе с коррупцией.
Он пояснил, что попытки бездумно перенести подобную систему в Россию невозможны из-за отличия культурных, управленческих традиций, а также особенностей государственного устройства.
Медведев выразил мнение, что полезным опытом Китая можно считать вовлечение партийных структур в развитие инноваций, однако копировать этот подход нужно с учетом российских реалий.
Илья Медведев является сыном председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Также Медведев-младший отмечал, что политической силе пора трансформировать образ, стать созидателями, помогающими бизнесу.