Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Илья Медведев предложил созидательную модель развития для «Единой России»
Руководитель проектов партии «Единая Россия» Илья Медведев заявил, что политической силе пора трансформировать образ, стать созидателями, помогающими бизнесу, заявил он на форуме «Россия инновационная».
«Мы должны, как партия, перестать ассоциироваться с запретами и начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу», – приводит его слова РИА «Новости».
Он подчеркнул, что эффективное взаимодействие между бизнесом, наукой и партией возможно, если соблюдать три ключевых принципа: долгосрочное планирование, стабильные правила и партийный контроль за работой исполнителей. Без этих элементов, считает он, невозможно выстроить продуктивную экосистему в инновационной сфере.
В качестве примера Медведев упомянул опыт Китая, где правящая партия активно развивает грантовую и кредитную поддержку, а также инвестирует в долгосрочные проекты. Однако полностью копировать китайскую схему невозможно, так как России необходим собственный путь.
По его словам, «Единая Россия» должна активно участвовать в развитии технологий и инноваций в стране. «Партия может и должна участвовать не только словом, но и делом. Нам нужно не просто сделать шаг, а совершить технологический рывок», – приводит его слова ТАСС.
Руководитель проектов ЕР напомнил, что партия уже поддерживает крупные проекты в сфере беспилотных систем, цифровизации, инноваций для гражданских и оборонных нужд. «Мы можем и хотим делать еще больше проектов, но для этого необходимо объединять усилия, обсуждать новые инициативы и создавать долгосрочные планы», – заявил он.
Илья Медведев является сыном зампреда Совбеза РФ и председателя партии Дмитрия Медведева, состоит в партии с июня 2022 года.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в народной программе «Единой России» впервые появится специальный технологический раздел, посвященный инновациям и поддержке предпринимательства, который подготовят совместно с экспертным сообществом.