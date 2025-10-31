Илья Медведев предложил созидательную модель развития для «Единой России»

Tекст: Катерина Туманова

«Мы должны, как партия, перестать ассоциироваться с запретами и начать выглядеть и являться в прямом смысле созидателями, теми, кто реально помогает бизнесу», – приводит его слова РИА «Новости».

Он подчеркнул, что эффективное взаимодействие между бизнесом, наукой и партией возможно, если соблюдать три ключевых принципа: долгосрочное планирование, стабильные правила и партийный контроль за работой исполнителей. Без этих элементов, считает он, невозможно выстроить продуктивную экосистему в инновационной сфере.

В качестве примера Медведев упомянул опыт Китая, где правящая партия активно развивает грантовую и кредитную поддержку, а также инвестирует в долгосрочные проекты. Однако полностью копировать китайскую схему невозможно, так как России необходим собственный путь.

По его словам, «Единая Россия» должна активно участвовать в развитии технологий и инноваций в стране. «Партия может и должна участвовать не только словом, но и делом. Нам нужно не просто сделать шаг, а совершить технологический рывок», – приводит его слова ТАСС.

Руководитель проектов ЕР напомнил, что партия уже поддерживает крупные проекты в сфере беспилотных систем, цифровизации, инноваций для гражданских и оборонных нужд. «Мы можем и хотим делать еще больше проектов, но для этого необходимо объединять усилия, обсуждать новые инициативы и создавать долгосрочные планы», – заявил он.

Илья Медведев является сыном зампреда Совбеза РФ и председателя партии Дмитрия Медведева, состоит в партии с июня 2022 года.

