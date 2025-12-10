В Госдуме предложили создать систему постоянного контроля за расходами чиновников

Tекст: Елизавета Шишкова

Как сообщил в своем Telegram-канале один из авторов законопроекта – председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, инициатива направлена на повышение эффективности антикоррупционных механизмов. По словам депутата, «главная цель сделать систему декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников более эффективной, повысить оперативность антикоррупционных проверок и принимаемых мер, переведя их из периодического в режим непрерывного контроля».

Одним из ключевых элементов станет усиленный мониторинг операций с высокой коррупционной составляющей. «Наивысшие коррупционные риски возникают при сделках по приобретению должностными лицами и их близкими недвижимости, транспорта, ценных бумаг и иного имущества. Предлагается фокус антикоррупционного контроля сконцентрировать, в том числе, на таких операциях», – отметил парламентарий.

По словам Пискарева, переход к цифровому формату позволит контролирующим органам в реальном времени отслеживать изменения в финансовом положении служащих. «Цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг», – подчеркнул он. Такой подход заменит устаревшую практику анализа документов один раз в год и существенно ускорит принятие мер при выявлении правонарушений.

Важная роль в антикоррупционном контроле отведена государственной информационной системе Посейдон, действующей с 2022 года. Как отметил депутат, «вся информация о финансовом положении любого должностного лица может быть проанализирована с помощью государственной информационной системы (ГИС) "Посейдон"». Благодаря взаимодействию с базами ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росавиации, ГИБДД, Банка России и других структур система почти моментально выявляет подозрительные операции.

Одновременно предлагается перейти к целевому декларированию. Декларации чиновники должны будут предоставлять в случае заключения крупных сделок, сумма которых превышает суммарный трехгодовой доход чиновника и его семьи. При этом обязательное декларирование сохраняется при поступлении на службу, назначении на должности, приеме в отдельные организации, а также при переводе между органами власти или включении в кадровый резерв.

Пискарев полагает, что нововведения дадут заметный эффект. «Это очередной шаг к обеспечению прозрачности и подотчетности в современных условиях», – заявил он. По мнению парламентария, предлагаемые поправки укрепят систему предупреждения коррупции, ускорят выявление нарушений и повысят оперативность принятия мер по аресту имущества коррупционеров для возмещения ущерба государству и гражданам.

