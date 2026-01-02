Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.0 комментариев
Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту «Домодедово»
В московском аэропорту «Домодедово» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
Как сообщает Росавиация, эти меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
«Аэропорт «Домодедово». Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сообщается в Telegram-канале представителя ведомства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву БПЛА.
В пятницу ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Саратова.