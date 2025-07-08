Мишустин заявил о скором завершении сертификации российских самолетов

Tекст: Елизавета Шишкова

Сертификация полностью импортозамещенных российских самолетов МС-21, «Суперджет» и Ил-114 вышла на завершающую стадию, передает ТАСС. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на международной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Глава кабмина отметил, что в авиастроении приоритетом остается достижение полного технологического суверенитета. «На завершающей стадии сертификации сейчас находятся полностью импортозамещенные российские самолеты – МС-21 и «Суперджет». Как и региональный Ил-114. Его опытный образец сегодня продемонстрировали в аэропорту Кольцово», – подчеркнул Мишустин.

Премьер также сообщил о продолжении работы над легким многоцелевым самолетом ЛМС-901 «Байкал», который должен заменить советский Ан-2. Самолет рассчитан на девять мест, его крейсерская скорость достигает 300 км/ч, максимальная дальность полета – 3 тыс. км, с полезной нагрузкой две тонны – 1,5 тыс. км. Мишустин также отметил реализацию других востребованных проектов по созданию вертолетной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что в конце следующего года планируется передать первые пять легких самолетов «Байкал» авиакомпании «Аврора».

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что проект регионального самолета «Байкал» обеспечен необходимыми ресурсами и будет реализован без задержек.

Минпромторг сообщил о подтверждении эффективности доработок легкого самолета «Байкал» после испытаний и объявил о продолжении работы над проектом.