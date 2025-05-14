Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
Минпромторг подтвердил эффективность доработок самолета «Байкал»
Минпромторг подтвердил успешность доработок и продление работ над самолетом «Байкал»
Минпромторг сообщил о подтверждении эффективности доработок легкого самолета «Байкал» после испытаний и объявил о продолжении работы над проектом.
Эффективность доработок легкого самолета «Байкал» подтверждена, сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг.
В ходе предварительных испытаний были выявлены замечания, которые оперативно устранялись: речь шла о доработке конструкции шасси, хвостового оперения и системы управления. Специалисты Института им. Н.Е. Жуковского отметили, что самолет показал достаточную устойчивость и управляемость на большинстве этапов полета.
В министерстве подчеркнули, что успешные результаты позволили принять решение о продолжении опытно-конструкторских работ. В частности, модификация ЛМС-901 будет включать установку маршевой силовой установки с двигателем ВК-800СМ и винтом АВ-901 российского производства. Это должно повысить надежность и локализацию компонентов воздушного судна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Юрий Трутнев заявил, что проект легкого многоцелевого самолета «Байкал» не будет реализован. Производство новой машины не планируется из-за возникших трудностей.