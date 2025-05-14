Трутнев заявил о тупике с проектом самолета «Байкал»

Tекст: Елизавета Шишкова

Производство самолета «Байкал» не будет запущено, передает ТАСС. Об этом заявил Юрий Трутнев на заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике. Он подчеркнул, что работа над проектом зашла в тупик и «самолета «Байкал» у нас не ожидается».

Ранее планировалось, что серийные поставки «Байкала» начнутся в 2026 году, а стоимость одного самолета не превысит 280 млн рублей. ЛМС-901 «Байкал» должен был стать заменой Ан-2, вмещать девять пассажиров и развивать скорость до 300 км в час при максимальной дальности полета 3 тыс. км.

Вместо выпуска новых машин будет реализован проект ремоторизации самолетов Ан-2, сообщил Трутнев. Чиновник отметил, что Ан-2 производились на протяжении 80 лет и модернизация этих машин станет вынужденной альтернативой для малой авиации России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, что позволило снизить стоимость производства воздушного судна.

Президент Владимир Путин призвал решить вопрос с созданием регионального самолета для развития инфраструктуры на Дальнем Востоке.