Штурмовик находится в суперпозиции. С одной стороны, это человек, который собственными руками и ногами продвигает границу России вперед. С другой – человек, который ежедневно рискует своей головой.0 комментариев
Трутнев заявил о тупике с проектом самолета «Байкал»
Проект легкого многоцелевого самолета «Байкал» был признан не реализуемым, и производство новой машины не планируется из-за возникших трудностей, сообщил зампредседателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
Производство самолета «Байкал» не будет запущено, передает ТАСС. Об этом заявил Юрий Трутнев на заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике. Он подчеркнул, что работа над проектом зашла в тупик и «самолета «Байкал» у нас не ожидается».
Ранее планировалось, что серийные поставки «Байкала» начнутся в 2026 году, а стоимость одного самолета не превысит 280 млн рублей. ЛМС-901 «Байкал» должен был стать заменой Ан-2, вмещать девять пассажиров и развивать скорость до 300 км в час при максимальной дальности полета 3 тыс. км.
Вместо выпуска новых машин будет реализован проект ремоторизации самолетов Ан-2, сообщил Трутнев. Чиновник отметил, что Ан-2 производились на протяжении 80 лет и модернизация этих машин станет вынужденной альтернативой для малой авиации России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кубанский авиаконструктор Сергей Борисенко установил на самолет Ан-2 двигатель от вертолета Ми-8, что позволило снизить стоимость производства воздушного судна.
Президент Владимир Путин призвал решить вопрос с созданием регионального самолета для развития инфраструктуры на Дальнем Востоке.