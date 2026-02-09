  • Новость часаВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    9 февраля 2026, 12:51 • Новости дня

    В Эр-Рияде представили новейшую РСЗО «Сарма» для иностранных СМИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рособоронэкспорт провел презентацию новейшей реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Сарма» для иностранных СМИ на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии.

    Рособоронэкспорт провел презентацию новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма» для иностранных СМИ в Эр-Рияде на выставке World Defense Show, передает ТАСС.

    На мероприятии была показана интеграция «Сармы» в единую разведывательно-ударную систему: вместе с РСЗО продемонстрировали беспилотник Supercam S350 для разведки и целеуказания, а также комплекс автоматизации управления огнем артиллерии «Планшет-А» на базе бронированного шасси «Атлет».

    Новая РСЗО «Сарма» стала продолжением линейки тяжелых систем «Смерч» и «Торнадо-С». Как отмечается, она также использует калибр 300 миллиметров, однако число направляющих уменьшено с 12 до шести, что позволяет существенно снизить массу комплекса, повысить его мобильность и проходимость.

    «Сарма» оснащена современной автоматизированной системой управления огнем, что обеспечивает высокую эффективность и оперативность применения в боевых условиях. По данным разработчиков, партия новейших установок уже поставлена в войска и сейчас проходит испытания в зоне спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые продемонстрировала за рубежом реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Компания ZALA впервые представила дрон «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    9 февраля 2026, 06:29 • Новости дня
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    @ Marcin Bielecki/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производители танков в США внедряют на свои Abrams российские наработки по защите машин, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    По его словам, американские производители танков начали внедрять российские технологические решения для защиты своих боевых машин, передает ТАСС. Оздоев заявил, что американцы используют российские изобретения на танках Abrams, включая всеракурсную динамическую защиту и методы по снижению заметности техники.

    По его словам, в США также рассматривают возможность уменьшения боевой массы Abrams для повышения их динамичности на поле боя. Оздоев уверен, что американская сторона будет заимствовать и другие российские решения в сфере танкостроения.

    Он подчеркнул, что развитие танкостроения всегда было эволюционным процессом: британский Марк I в начале XX века считался передовой машиной, но сегодня выглядит устаревшим, а советский Т-34 стал революционной заменой легким танкам 30-х годов с тонкой броней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось видео поражения танка Abrams дронами «Упырь».

    Россия уничтожила почти все танки Abrams, которые были переданы

    Украине.

    Минобороны показало уничтожение танка Abrams «Ланцетом» в Курской области.

    8 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Россия впервые показала за рубежом новейшую РСЗО «Сарма»
    @ rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Сарма», которая апробируется в зоне СВО, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила за рубежом новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма», применяемую в зоне спецоперации на Украине, на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, передает ТАСС. Натурный образец изделия впервые демонстрируется широкой публике. Партия новых машин уже поступила в войска и проходит апробацию в условиях боевого применения.

    На экспозиции «Сарма» показана как элемент разведывательно-ударного комплекса, предназначенного для нанесения огневого поражения. В состав комплекса также входят беспилотник Supercam S350, который используется для разведки и целеуказания, а также автоматизированная система управления артиллерией «Планшет-А» на шасси «Атлет».

    В рамках выставки «Рособоронэкспорт» проведет отдельную презентацию разведывательно-ударного комплекса с РСЗО «Сарма» 9 февраля. Помимо этого, Россия впервые демонстрирует бронетранспортер БТР-22 и дистанционно управляемый боевой модуль «Баллиста» с 30-мм пушкой 2А42.

    Международная выставка вооружений в Саудовской Аравии проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Ростех обещал представить на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    Российская оборонная экспортная компания анонсировала мировую премьеру БТР-22 на той же выставке.

    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    7 февраля 2026, 11:34 • Новости дня
    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине

    Британцы резко раскритиковали план Макрона о 2 млрд фунтов для Украины

    Британцы назвали Макрона «мерзкой лягушкой» за план по Украине
    @ Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Читатели британской The Telegraph резко осудили идею Франции заставить Британию оплатить два миллиарда фунтов за участие в военных контрактах ЕС для Украины.

    Читатели британской газеты The Telegraph резко осудили требование Франции, чтобы Британия заплатила два млрд фунтов за доступ к военным контрактам Евросоюза для Украины, передает РИА «Новости». В комментариях отмечается, что Евросоюз, по мнению некоторых пользователей, проявляет чрезмерную меркантильность по отношению к союзникам.

    Один из комментаторов написал: «ЕС, олицетворением которого является эта »мерзкая лягушка«, кажется самой неразумной и меркантильной организацией в свободном мире. Вступительный взнос в два миллиарда фунтов, чтобы присоединиться к крупной европейской программе помощи Украине? Абсурд».

    Другой пользователь заявил, что Макрон – позер и отвратительный человек, который ошибается, если считает, что Британия что-то должна Франции.

    Еще один комментатор подчеркнул: «Катись-ка ты отсюда, Макрон». Некоторые пользователи считают, что Европа должна сама разбираться с вопросами поддержки Украины, не рассчитывая на помощь Британии или США, и призывают европейские страны заботиться о себе самостоятельно.

    Пользователи также иронизируют, что предложение Макрона означает оплату двух млрд фунтов за возможность потратить на Украину еще большие суммы. Они выражают уверенность, что соглашение, вероятно, будет утверждено, учитывая позицию премьер-министра Кира Стармера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия категорически против размещения войск Британии и Франции на Украине в любом виде.

    Ранее сообщалось, что Россия рассматривает размещение военных, складов и другой военной инфраструктуры западных стран на Украине как иностранную интервенцию.

    А постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский указывал, что Британия и Франция знают о неприемлемости для России размещения вооруженных сил НАТО на Украине и такие силы станут законными целями для российских вооруженных сил.


    9 февраля 2026, 02:55 • Новости дня
    Ростех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый барражирующий боеприпас Ростеха с Х-образным крылом отличается высокой помехоустойчивостью и маневренностью, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    «Еще одна наша новая разработка – барражирующий боеприпас. Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее», – заявил он ТАСС.

    Оздоев добавил, что барражирующие боеприпасы отличаются высокой помехоустойчивостью и маневренностью, что позволяет пикировать на цель с удобных ракурсов, попадая в самые уязвимые места.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов. Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами. Специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    7 февраля 2026, 13:11 • Новости дня
    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ Далецкий вернулся домой из плена

    «Похороненный» по ДНК солдат ВСУ вернулся домой из плена
    @ t.me/kozytskyy_maksym_official

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащий ВСУ Назар Далецкий, считавшийся погибшим и похороненным после ДНК-теста, вернулся на Украину после обмена пленными.

    Украинский военный, которого официально признали погибшим и похоронили после проведения ДНК-экспертизы, вернулся живым домой после обмена пленными. Как сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах, речь идет о бойце ВСУ Назаре Далецком из Львовской области.

    «25 мая 2023 года похоронили якобы погибшего в Харьковской области военнослужащего ВСУ Далецкого Назара Федоровича из Львовской области. Погибшим его объявили на основании проведенной экспертизы ДНК. Каково же было удивление и радость родственников, когда вчера Далецкий Назар вернулся домой из российского плена целый и невредимый в рамках обмена пленными», – заявил источник агентства.

    По его данным, Далецкий находился в российском плену с 2022 года, и один из сотрудников украинского военного ведомства вычеркивал его из списков для обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о возвращении с территории, подконтрольной киевскому режиму, 157 российских военнослужащих и троих граждан России. Российская сторона передала 157 военнопленных ВСУ.

    А президент Владимир Путин отметил важную роль посредничества Абу-Даби в процессе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

    6 февраля 2026, 17:12 • Новости дня
    Рубио призвал включить Китай в ДСНВ

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул важность участия других стран в обеспечении стратегической стабильности наряду с Россией и США.

    Контроль над вооружениями должен выйти за рамки двусторонних договоров между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Марко Рубио отметил, что согласно позиции президента Дональда Трампа, ответственность за стратегическую стабильность несут также другие крупные государства, включая Китай.

    В своей статье, посвященной истечению срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, Рубио подчеркнул: «Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент, другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности».

    Кроме того, он отдельно отметил, что США не будут соглашаться на условия новой сделки, которые могут навредить их национальным интересам. Вопрос о разработке замены ДСНВ остается открытым, и Вашингтон намерен учитывать собственные приоритеты в этом процессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва уважает позицию Китая по отказу участвовать в переговорах по ограничению стратегических ядерных вооружений.

    Президент США Дональд Трамп в сентябре 2025 года отнесся с расположением к идее продления ДСНВ. В январе Трамп заявил, что ему было бы удобно, если бы срок договора истек, и высказал надежду на привлечение других сторон к новому соглашению.

    США намерены продолжать диалог с Россией после окончания действия ДСНВ, чтобы выработать новую договоренность.

    6 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов

    Коротченко заявил о высокой эффективности нового 30-мм снаряда Ростеха

    Аналитик сообщил о появлении нового оружия против дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что дистанционно управляемый взрыватель на 30-мм снаряде позволит эффективно бороться с дронами самолетного типа.

    Разработанный Ростехом 30-мм снаряд с дистанционно управляемым взрывателем сможет эффективно бороться с дронами самолетного типа. По мнению военного аналитика и главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, которое он высказал в беседе с ТАСС, новая разработка превращает обычные зенитные установки и пушки в высокоточное оружие.

    «Дистанционный программируемый подрыв означает, что обычная зенитная установка или пушка превращается в высокоточное оружие. Это исключительно эффективное средство для поражения дронов самолетного типа, которые сегодня представляют главную угрозу для объектов критической инфраструктуры», – отметил Коротченко.

    Эксперт пояснил, что подобные снаряды используют оптико-электронные системы или мини-РЛС для вычисления параметров цели. В результате снаряд взрывается в наиболее оптимальной точке, создавая осколочное поле, которое гарантированно поражает дроны.

    Ранее Коротченко отметил, что Россия должна рассмотреть развертывание боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» после истечения Договора СНВ-3.

    До этого холдинг «Высокоточные комплексы» разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 «Многоточие», которые повышают эффективность борьбы с малоразмерными БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский оборонно-промышленный комплекс заслуживает самой высокой оценки, а отечественные инженеры в годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе.

    6 февраля 2026, 15:42 • Новости дня
    В России начали выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    ЦНИИточмаш начал выпуск модернизированных пистолетов-пулеметов СР2М

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Модернизированный пистолет-пулемет СР2М поступил в серийное производство в России в рамках нового государственного заказа, отличаясь компактностью и высокой пробивной силой.

    ЦНИИточмаш (концерн «Калашников», входит в Ростех) начал серийный выпуск 9-миллиметрового пистолета-пулемета СР2М по новому госконтракту, передает ТАСС. В концерне «Калашников» уточнили: «Данное оружие свыше 20 лет остается популярным и востребованным у представителей силовых структур. Его отличают легкость и компактность корпуса при высокой пробивной силе патрона. 9-миллиметровый модернизированный пистолет-пулемет СР2М – улучшенная версия пистолета СР2, также разработанного в ЦНИИточмаш».

    Отличительной чертой СР2М стал складной металлический приклад, позволяющий уменьшить габариты оружия для переноски. Новый механизм фиксации приклада обеспечивает надежное удержание в сложенном положении, а также быстрый и удобный перевод из походного положения в боевое.

    В концерне также напомнили, что среди других известных серийных разработок ЦНИИточмаш – пистолет «Удав», самозарядный пистолет СР1 и его модернизированная версия СР1М, а также целый ряд других стрелковых изделий.

    Ранее ЦНИИточмаш поставил заказчику комплексы индивидуальной защиты «Завет-Д» для противодействия высокоточному оружию. А конструкторы концерна «Калашников» провели модернизацию ППК-20, улучшив его технические характеристики и расширив ассортимент используемых патронов.

    До этого концерн «Калашников» объявил о планах увеличить производство ракет на 60%.


    6 февраля 2026, 16:30 • Новости дня
    Медведев прокомментировал критику США по поводу условий ДСНВ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    После того как США назвали ДСНВ «несовершенным», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что подобного соглашения, охватывающего только Россию и США, больше не будет.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление США о том, что Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) был несовершенным. Он отметил, что Госдеп США раскритиковал договор из-за того, что он не охватывал тактическое ядерное оружие и не включал Китай, пишет РИА «Новости».

    В ответ Медведев поинтересовался, почему не учитываются Британия, Франция и гиперзвуковое оружие, и заявил: «Заявление Вашингтона означает только одно – договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!».

    Срок действия российско-американского ДСНВ истек 5 февраля. Президент России Владимир Путин ранее сообщал, что после истечения срока Россия готова продолжать придерживаться ограничений по договору в течение года, если США ответят взаимностью. Путин пояснил, что соблюдение ограничений по ДСНВ даст результат, только если обе стороны выполняют обязательства.

    Ранее Медведев разместил в соцсети кадр из «Игры престолов» с подписью «Зима близко» по поводу окончания действия ДСНВ между Россией и США.

    Позже глава независимых кандидатов на пост президента США Дайэн Сэйр отметила, что Дональд Трамп должен был немедленно принять предложение Владимира Путина о продлении ДСНВ на один год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подтвердила завершение срока действия ДСНВ и выразила сожаление из-за того, что договор не был продлен США.


    9 февраля 2026, 08:25 • Новости дня
    Ростех отправил в войска партию Су-57 с обновленным вооружением
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В войска поступила очередная партия истребителей Су-57 в усовершенствованной модификации, оснащённых обновлённым комплексом вооружения и современными бортовыми системами, сообщает пресс-служба Ростеха.

    Партия истребителей пятого поколения Су-57 с обновленным вооружением и современными бортовыми системами передана в войска, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Производство самолетов нового технического облика осуществила Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в состав Ростеха.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил: «Мы не просто штампуем самолеты, идет постоянное развитие машин с учетом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения. Су-57 – грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее».

    Многофункциональный Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет способен выполнять задачи в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при воздействии помех.

    Военнослужащий Воздушно-космических сил России подчеркнул, что обновления расширят задачи, для которых привлекается Су-57, а новые возможности комплекса вооружения позволяют использовать современные образцы авиационных средств поражения.

    Разработка истребителя продолжает совершенствоваться, увеличивая его боевой потенциал и технические возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки Су-35 и выбрала вариант совместного производства Су-57.

    «Рособоронэкспорт» объявил о планах представить экспортную версию Су-57Э на авиасалоне в Малайзии.

    Ростех пригласил актера Тома Круза на авиасалон МАКС-2023 для знакомства с истребителем Су-57.

    6 февраля 2026, 18:30 • Новости дня
    Иран и США завершили переговоры по ядерной программе в Омане

    Tекст: Денис Тельманов

    Раунд обсуждений по иранскому ядерному досье между делегациями двух стран прошел в Маскате и завершился раньше ожидаемого срока.

    Раунд переговоров между Ираном и США по иранскому ядерному досье в столице Омана завершился, передает ТАСС. По информации иранской гостелерадиокомпании, делегация Ирана уже покинула место встречи и отправилась к месту проживания, не делая дополнительных заявлений для прессы.

    Ранее иранское государственное телевидение сообщало, что переговоры могут занять несколько дней, однако они были завершены раньше, чем ожидалось. О деталях прошедших консультаций официальные лица пока не сообщили.

    Основной темой встречи стала дальнейшая судьба соглашения по иранской ядерной программе и возможные компромиссы между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский беспилотник-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton был замечен над нейтральными водами Оманского залива рядом с иранской границей.

    Кремль выразил надежду на успех переговоров между Ираном и США по ядерному досье. Власти США пока не определились с целями возможной военной операции против Ирана.

    Мировые цены на нефть выросли на фоне ожидания новостей о переговорах между США и Ираном. Американское посольство в Тегеране потребовало срочно покинуть Иран сухопутными маршрутами через соседние страны.

    8 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Новейший боеприпас «Рус-ПЭ» испытали в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами (УБ) «Рус-ПЭ» прошла апробацию в зоне спецоперации, сообщил официальный представитель концерна «Калашников» в рамках выставки World Defence Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

    Новейшая разведывательно-ударная переносная система с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» успешно прошла апробацию в зоне спецоперации, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя концерна «Калашников». Презентация боеприпаса проходит на выставке World Defence Show 2026 в Эр-Рияде. Разработка изделия велась несколько лет, и оно уже было испытано на линии боевого соприкосновения.

    По словам представителя концерна, «Рус-ПЭ» отличается простотой применения и уникальной мобильностью – весь комплект переносится одним бойцом. Для запуска не требуется дополнительная техника или инфраструктура: после обнаружения цели военнослужащий устанавливает пусковую установку и осуществляет пуск. Это первый в России переносной боеприпас такого класса.

    Как отметил спикер, запуск серийного производства «Рус-ПЭ» намечен на ближайшее время. Он подчеркнул, что подобные барражирующие боеприпасы стали мировой тенденцией, а «Рус-ПЭ» – первый отечественный образец в этом сегменте. При создании учитывался опыт ведущих иностранных компаний, однако разработка российского изделия стала уникальной в своем роде.

    Ключевая особенность системы – двухканальная головка самонаведения, позволяющая работать в автоматическом и полуавтоматическом режимах с применением элементов искусственного интеллекта. Боеприпас оснащён носителем с X-образной схемой аэродинамических поверхностей, боевой частью и аппаратурой управления.

    Запуск «Рус-ПЭ» осуществляется из переносного транспортно-пускового контейнера с помощью пневматического старта. В автономном режиме система способна самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели благодаря внедрённым алгоритмам искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые презентовала новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Компания ZALA впервые демонстрировала беспилотник «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде.

    8 февраля 2026, 09:16 • Новости дня
    Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1 на выставке World Defence Show в Эр-Рияде.

    Россия впервые представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1 на выставке World Defence Show в Эр-Рияде, передает ТАСС. Катер разработан для оперативной доставки спасательного оборудования и специальных средств в районы чрезвычайных ситуаций на море.

    В госкорпорации «Ростех» ранее подчеркивали, что использование R-SAVER-1 позволит значительно ускорить ликвидацию последствий аварий. Беспилотный катер способен перевозить грузы массой до 600 кг на расстояние до 800 км, развивая скорость до 50 км/ч.

    Выставка World Defence Show в Эр-Рияде проходит с 8 по 12 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех пообещал показать на выставке в Эр-Рияде новый снаряд для борьбы с дронами.

    РОЭ анонсировал мировую премьеру бронетранспортера БТР-22 на том же мероприятии.

    Ростех заявил о дебюте реактивной системы залпового огня «Сарма» на выставке в столице Саудовской Аравии.

    8 февраля 2026, 10:38 • Новости дня
    ZALA впервые показала «Ланцет-Э» на выставке в Эр-Рияде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые показала компания ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии.

    Разведывательно-ударный комплекс «Ланцет-Э» впервые был продемонстрирован компанией ZALA на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии, передает ТАСС. На стенде компании показали не только сам комплекс, но и разведывательный беспилотник Z-16Э, а также барражирующие боеприпасы «Изделие 52Э» и «Изделие 51Э».

    Особое внимание посетителей выставки привлекла пусковая установка для комплекса, презентация которой также состоялась впервые в Эр-Рияде. Установка позволяет одному человеку осуществить запуск барражирующего боеприпаса менее чем за одну минуту. Данная технология значительно увеличивает мобильность и скорость реагирования расчетов на поле боя.

    Комплекс «Ланцет-Э» и его элементы вызвали интерес среди зарубежных специалистов и представителей военных ведомств, присутствовавших на выставке. Разработка ориентирована на повышение эффективности разведки и нанесения ударов по целям в современных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые показала за рубежом новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

    Россия впервые представила за границей новейшую реактивную систему залпового огня «Сарма».

    Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила готовность усилить взаимодействие с Саудовской Аравией.

    9 февраля 2026, 07:57 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» заявил о превосходстве С-400 над Patriot
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 доказала высокую эффективность в качестве средства поражения современных западных ракет, включая американские ATACMS, в зоне СВО и недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта, сообщил заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Александр Ведров.

    По его словам, российская зенитная ракетная система С-400 показала высокую эффективность в борьбе с современными западными ракетами, включая американские ATACMS, как в зоне спецоперации на Украине, так и во время недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта, передает ТАСС.

    Ведров сообщил, что успешное применение С-400 в боевых условиях продемонстрировало значительное превосходство этой системы над основным зарубежным конкурентом – американским Patriot. Ведров отметил, что этот фактор существенно повысил интерес зарубежных стран к российской системе.

    Он также уточнил, что пока нецелесообразно раскрывать список ближневосточных государств, проявляющих интерес к С-400. По словам топ-менеджера, основная причина в жесткой и недобросовестной конкуренции со стороны ряда зарубежных экспортеров, которые оказывают давление на потенциальных покупателей с целью получить преимущества на рынке систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия применяла на Украине зенитные ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Турция заявила о готовности использовать С-400 при возникновении угроз.

    В Турции отрицали заключение соглашения с США по системам С-400 и программе F-35.

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров

    Личности обвиняемых в покушении на генерала Генштаба Владимира Алексеева раскрыты. Исполнитель преступления, уроженец Тернопольской области Любомир Корба был задержан в Дубае, а его подельник Виктор Васин – в Москве. Еще одна участница преступления Зинаида Серебрицкая сумела сбежать на Украину. Что известно об исполнителе покушения и его пособниках? Подробности

    «Война в одну парочку». 43 дня из жизни дроноводов и не только

    В начале 2026 года Минобороны объявило о наборе контрактников для подразделений нового рода войск – беспилотных систем. Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД, благодаря военнослужащим разведбатальона на Константиновском направлении, получил возможность в подробностях оценить, насколько успела измениться боевая работа с приходом БПЛА на фронт – и что именно дроны изменили в людях, уже давно пришедших на СВО. Подробности

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

