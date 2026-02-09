В Эр-Рияде представили новейшую РСЗО «Сарма» для иностранных СМИ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рособоронэкспорт провел презентацию новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма» для иностранных СМИ в Эр-Рияде на выставке World Defense Show, передает ТАСС.

На мероприятии была показана интеграция «Сармы» в единую разведывательно-ударную систему: вместе с РСЗО продемонстрировали беспилотник Supercam S350 для разведки и целеуказания, а также комплекс автоматизации управления огнем артиллерии «Планшет-А» на базе бронированного шасси «Атлет».

Новая РСЗО «Сарма» стала продолжением линейки тяжелых систем «Смерч» и «Торнадо-С». Как отмечается, она также использует калибр 300 миллиметров, однако число направляющих уменьшено с 12 до шести, что позволяет существенно снизить массу комплекса, повысить его мобильность и проходимость.

«Сарма» оснащена современной автоматизированной системой управления огнем, что обеспечивает высокую эффективность и оперативность применения в боевых условиях. По данным разработчиков, партия новейших установок уже поставлена в войска и сейчас проходит испытания в зоне спецоперации на Украине.

