Перевозивший детей автобус попал в аварию в Челябинской области
На трассе М5 под городом Миасс в Челябинской области перевозивший 51 ребенка автобус столкнулся с грузовым автомобилем, сообщили в региональной прокуратуре.
Авария произошла недалеко от поселка Урал-Дача около 7.30 мск, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Дети ехали в горнолыжный комплекс «Солнечная долина», их сопровождали трое взрослых. Пострадавших несовершеннолетних доставили в медицинское учреждение для проведения осмотра.
Начата проверка по факту происшествия.
