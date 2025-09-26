Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада всего лишь продолжают дело своих отцов, дедов и прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних у себя дома.0 комментариев
Водитель фуры погиб при столкновении с поездом в Смоленской области
Водитель большегрузного автомобиля, столкнувшегося с грузовым поездом под Смоленском, погиб, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.
ДТП произошло на 439-м км перегона Рудня – Голынки в Смоленской области, по предварительным данным, водитель скончался, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
В пятницу на железнодорожном переезде возле станции Рыжиково в Смоленской области столкнулись грузовик и поезд, загорелись шесть вагонов с топливом. Пострадали два сотрудника локомотивной бригады.
По данным МВД, водитель грузовика ехал на запрещающий сигнал семафора.