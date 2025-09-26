Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.0 комментариев
МВД: Столкнувшийся с поездом грузовик под Смоленском ехал на красный
Грузовой автомобиль, столкнувшийся в Смоленской области с грузовым поездом, двигался на запрещающий знак семафора, заявили в региональном управлении МВД.
Инцидент произошел около 7.20 мск, водитель большегруза с полуприцепом на железнодорожном переезде проехал на запрещающий сигнал семафора, указало ведомство, передает РИА «Новости».
Он столкнулся с локомотивом из 36 вагонов, шесть из которых были с топливом. После этого состав сошел с рельсов и началось возгорание.
По данным Московской железной дороги, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов.
Между тем источник в оперативных службах ТАСС сообщил, что огонь от горящих цистерн угрожает вагонам с пиломатериалами.
Пожарные проливают их водой, чтобы не допустить переход огня», – указал он.
В Белорусской железной дороге (БЖД) сообщили, что направили в Смоленскую область аварийно-спасательный и восстановительный поезда для устранения последствий аварии с поездом.
В пятницу на железнодорожном переезде возле станции Рыжиково в Смоленской области столкнулись грузовик и поезд, загорелись шесть вагонов с топливом.
В ходе ЧП пострадали двое работников локомотивной бригады.