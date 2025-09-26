МВД: Столкнувшийся с поездом грузовик под Смоленском ехал на красный

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел около 7.20 мск, водитель большегруза с полуприцепом на железнодорожном переезде проехал на запрещающий сигнал семафора, указало ведомство, передает РИА «Новости».

Он столкнулся с локомотивом из 36 вагонов, шесть из которых были с топливом. После этого состав сошел с рельсов и началось возгорание.

По данным Московской железной дороги, с рельсов сошли локомотив и 18 вагонов.

Между тем источник в оперативных службах ТАСС сообщил, что огонь от горящих цистерн угрожает вагонам с пиломатериалами.

Пожарные проливают их водой, чтобы не допустить переход огня», – указал он.

В Белорусской железной дороге (БЖД) сообщили, что направили в Смоленскую область аварийно-спасательный и восстановительный поезда для устранения последствий аварии с поездом.

В ходе ЧП пострадали двое работников локомотивной бригады.