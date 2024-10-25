Российский триколор решили сделать обязательным элементом автомобильных номеров

Tекст: Александра Юдина

Значок российского триколора может стать обязательным элементом на автомобильных номерах в России. Такое решение следует из ответа, который получил депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник от ГИБДД, передает «Парламентская газета».

«Ведется работа по внесению необходимых изменений в государственный стандарт, срок завершения которой установлен до конца текущего года», – указано в сообщении ГИБДД.

Напомним, в августе Крупник предложил внести изменения в правила, чтобы предусмотреть наказание за отсутствие изображения государственного флага на автомобильных номерах.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому водителей лишат прав за использование устройств, скрывающих автомобильные номера, сроком до полутора лет.