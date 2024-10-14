Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие номеров

Путин подписал закон о лишении прав за сокрытие автомобильных номеров

Tекст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание для водителей, использующих устройства, скрывающие или изменяющие регистрационные номера автомобилей. Новый закон устанавливает, что за такие правонарушения водители будут лишаться водительских прав на срок от года до полутора лет. Дополнительно предусматривается конфискация и уничтожение самих устройств, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Поправки вносятся в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Ранее наказанием за управление транспортным средством без номеров или с использованием устройств для их сокрытия был штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Ужесточение касается также повторной езды без номеров или с номерами, которые прикрыты бумагой, листвой или загрязнены до нечитаемого состояния.

В январе в МВД России предложили лишать водителей прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров на автомобилях при помощи специальных средств.

В мае правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД по значительному ужесточению наказания за езду с закрытыми номерами.

