Наказание за закрытые автомобильные номера решили ужесточить

В России решили ужесточить наказание за закрытые автомобильные номера

Tекст: Дарья Григоренко

Новые меры направлены на борьбу с использованием устройств, препятствующих идентификации госрегистрационных знаков, которые применяются для совершения правонарушений, передает ТАСС.

Как указал председатель правления АЮР Владимир Груздев, сейчас за такие нарушения предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до трех месяцев. Он подчеркнул, что законопроект же предлагает сделать сокрытие номеров более серьезным правонарушением, караемым лишением прав на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией устройств, скрывающих номера.

По его словам, данная мера коснется также и повторных нарушений. Груздев добавил, что в условиях развития современных технологий, позволяющих легко скрыть или изменить номера, ужесточение наказания за их использование является крайне актуальным.

В январе в МВД России предложили лишать водителей прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров на автомобилях при помощи специальных средств.