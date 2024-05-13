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Наказание за закрытые автомобильные номера решили ужесточить
В России решили ужесточить наказание за закрытые автомобильные номера
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложение МВД РФ по значительному ужесточению наказания за езду с закрытыми номерами, сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России.
Новые меры направлены на борьбу с использованием устройств, препятствующих идентификации госрегистрационных знаков, которые применяются для совершения правонарушений, передает ТАСС.
Как указал председатель правления АЮР Владимир Груздев, сейчас за такие нарушения предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав на срок до трех месяцев. Он подчеркнул, что законопроект же предлагает сделать сокрытие номеров более серьезным правонарушением, караемым лишением прав на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией устройств, скрывающих номера.
По его словам, данная мера коснется также и повторных нарушений. Груздев добавил, что в условиях развития современных технологий, позволяющих легко скрыть или изменить номера, ужесточение наказания за их использование является крайне актуальным.
В январе в МВД России предложили лишать водителей прав на срок до полутора лет за сокрытие номеров на автомобилях при помощи специальных средств.