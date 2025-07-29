Суд в Москве оштрафовал TikTok на 6 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Решение о наложении штрафа в размере шесть млн рублей на компанию TikTok вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы, передает ТАСС. Компанию признали виновной по ч. 2 ст. 13.49 КоАП России за неисполнение обязанностей, предусмотренных законом о деятельности иностранных лиц в российском сегменте интернета.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 компания TikTok признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей», – заявили в суде.

По аналогичной статье к ответственности привлекли социальную сеть LikeMe, которой назначили штраф 4 млн рублей.

В ноябре TikTok оштрафовали на 4 млн рублей за отказ следовать предписанию РКН. В декабре Суд Москвы оштрафовал TikTok на 3 млн рублей.