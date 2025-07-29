Главная опасность Европы – она не знает мирного пути в завтрашний день и будет постоянно воспроизводить самые конфронтационные решения. При этом рассчитывать европейцы могут только на то, что окончательно станут придатком США.12 комментариев
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 6 млн рублей
Компания TikTok получила очередной крупный штраф за несоблюдение российских требований к иностранным интернет-компаниям.
Решение о наложении штрафа в размере шесть млн рублей на компанию TikTok вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы, передает ТАСС. Компанию признали виновной по ч. 2 ст. 13.49 КоАП России за неисполнение обязанностей, предусмотренных законом о деятельности иностранных лиц в российском сегменте интернета.
«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 компания TikTok признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 млн рублей», – заявили в суде.
По аналогичной статье к ответственности привлекли социальную сеть LikeMe, которой назначили штраф 4 млн рублей.
В ноябре TikTok оштрафовали на 4 млн рублей за отказ следовать предписанию РКН. В декабре Суд Москвы оштрафовал TikTok на 3 млн рублей.