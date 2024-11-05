Фактически санкционеры сделали то, чего российские власти не могли добиться предыдущие три десятилетия: ограничили отток капитала из страны. Это естественным образом конвертировалось в рост инвестиций. В основном отсюда и аномальное ускорение экономического роста.3 комментария
TikTok оштрафовали на 4 млн рублей за отказ следовать предписанию РКН
Суд в Москве назначил TikTok штраф в 4 млн рублей за неисполнение требований Роскомнадзора
Суд в Москве оштрафовал TikTok на 4 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора (РКН), что было признано административным правонарушением.
Суд Москвы назначил социальной сети TikTok штраф в размере 4 млн рублей за неисполнение предписания, выданного Роскомнадзором, сообщает ТАСС.
В постановлении мирового судьи судебного участка номер 373 Таганского района говорится, что TikTok Pte.Ltd. признано виновным в административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.7.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Согласно судебному решению, TikTok не выполнила предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего контроль и надзор в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий. В связи с этим социальной сети было назначено административное наказание в виде штрафа. Пресс-служба суда подтвердила данное решение и отметила, что TikTok обязана уплатить штраф в ближайшее время, однако не уточнила, какие именно требования Роскомнадзора не были выполнены.
Представители TikTok пока не прокомментировали решение суда. В прошлом социальная сеть уже сталкивалась с претензиями российских властей на предмет соблюдения местного законодательства. В ближайшее время ожидается официальный комментарий от компании относительно решения суда и ее будущих действий в этой ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за неудаление противоправного контента, связанного с пропагандой экстремистских идей и призывами к отделению Урала от России.