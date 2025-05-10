Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.5098 комментариев
В МВД рассказали о нвоом способе мошенничества через сервисы ЖКХ и медицины
Мошенники начали воровать персональные данные и деньги россиян через приложение удаленного доступа, сообщили в МВД России.
Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками медицинских учреждений, управляющих компаний ЖКХ, Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» или полиции. Они убеждают установить на телефон приложение, выдавая его за официальное, передает ТАСС.
По словам представителей МВД, мошенники объясняют необходимость установки приложения, например, записью к врачу или передачей показаний счетчиков воды. После этого киберпреступники с помощью удаленного доступа получают полный контроль над устройством и могут похищать деньги с банковских счетов.
В МВД отметили, что настоящие сотрудники силовых структур, медицинских организаций и административных служб никогда не просят устанавливать приложения через СМС или электронную почту. МВД призывает граждан быть внимательнее и не поддаваться на подобные уловки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на популярных онлайн-площадках объявлений. Роскачество зафиксировало рост количества мошенничеств, направленных против пожилых россиян. ВТБ предупредил о всплеске мошенничества при продаже авиабилетов.