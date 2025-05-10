В МВД рассказали о нвоом способе мошенничества через сервисы ЖКХ и медицины

Tекст: Александра Юдина

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам и представляются сотрудниками медицинских учреждений, управляющих компаний ЖКХ, Росфинмониторинга, портала «Госуслуги» или полиции. Они убеждают установить на телефон приложение, выдавая его за официальное, передает ТАСС.



По словам представителей МВД, мошенники объясняют необходимость установки приложения, например, записью к врачу или передачей показаний счетчиков воды. После этого киберпреступники с помощью удаленного доступа получают полный контроль над устройством и могут похищать деньги с банковских счетов.

В МВД отметили, что настоящие сотрудники силовых структур, медицинских организаций и административных служб никогда не просят устанавливать приложения через СМС или электронную почту. МВД призывает граждан быть внимательнее и не поддаваться на подобные уловки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД предупредило о появлении новой схемы мошенничества на популярных онлайн-площадках объявлений. Роскачество зафиксировало рост количества мошенничеств, направленных против пожилых россиян. ВТБ предупредил о всплеске мошенничества при продаже авиабилетов.